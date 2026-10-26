코스닥 741선 후퇴… 개인·기관 매도에 하락 종목 1050개

26일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전 거래일 751.69보다 10.20포인트(1.36%) 내린 741.49를 기록했다. 지수는 742.17에 출발한 뒤 장중 745.59까지 올랐지만 곧바로 밀리며 736.99까지 저점을 낮췄다. 거래량은 6383만4000주, 거래대금은 6144억3900만원으로 집계됐다.장 초반에는 낙폭이 더 확대되기도 했다. 오전 9시 4분 기준 코스닥 지수는 738.45까지 내려 전 거래일 대비 1.76% 하락했다. 투자 주체별로는 개인과 기관의 매도 우위가 두드러졌다. 오전 9시 4분 기준으로는 개인이 12억원, 기관이 54억원을 순매도했고 외국인은 66억원을 순매수했다. 26일 오전 9시 15분 기준 집계로는 개인이 269억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 158억원, 105억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 20억원 순매도, 비차익거래 138억원 순매도로 전체 158억원 매도 우위였다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 534개, 보합은 122개였고 하락 종목은 1050개로 집계됐다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 내렸다. 알테오젠(196170)은 22만1500원으로 1.34% 내렸고 에코프로(086520)는 7만400원으로 3.16%, 에코프로비엠(247540)은 8만9900원으로 3.12% 하락했다. 주성엔지니어링(036930)은 17만1600원으로 4.61%, HLB(028300)는 4만650원으로 2.28%, 이오테크닉스(039030)는 38만7500원으로 4.08% 내렸다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 35만9500원으로 1.99% 올라 상대적으로 강한 흐름을 보였다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 노을이 29.94% 오른 2170원으로 상한가를 기록했고 좋은사람들도 29.74% 오른 2225원으로 급등했다. 형지I＆C는 24.13%, 다이나믹솔루션은 21.53%, 루닛은 18.67% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 퀀텀레일이 20.30% 내린 373원, 파이온엑스가 14.82% 내린 1213원, 스페코가 14.31% 내린 1761원, 하이드로리튬이 11.78% 내린 397원, 웰킵스하이텍이 10.66% 내린 1769원을 나타냈다.최근 코스닥은 지난 20일 781.97에서 21일 792.76으로 반등했지만 22일 764.10, 23일 751.69에 이어 이날도 약세를 이어가고 있다. 52주 기준으로는 최고 1229.42, 최저 630.99 범위 안에서 움직이고 있다. 이날 장 초반 수급과 대형주 흐름을 감안하면 투자심리 위축이 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자