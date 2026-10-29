logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

입력 2026 10 29 09:40 수정 2026 10 29 09:40
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’
MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’


MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다.

28일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연한 김민은 카지노 촬영장에서 있었던 에피소드를 공개했다.

그는 “카지노 촬영했을 때 처음에는 상대 배역을 몰랐는데 만나보니 최민식 선배님이었다”며 “어렸을 때부터 선배님 영화를 봤다. 많이 배우고 좋아했던 선배님인데 실제로 보니까 더 멋있더라”라고 말했다.

김민은 카지노 촬영 당시 겪었던 고민을 털어놓기도 했다. 그는 “그날이 카지노 첫 촬영이었는데 대본을 보다가 애드리브를 생각했다”며 “욕을 좀 하고 싶었다. 그런데 첫 촬영부터 대선배님께 욕을 했다가 분위기가 싸해질까 봐 ‘해야 하나, 안 해야 하나’ 일주일 내내 고민했다”고 전했다.

이어 “‘에라 모르겠다’ 하고 ‘×××× you’라고 했다”며 “거기서 (최민식이) ‘×××× you, too’라고 했다. 이런 것까지 자연스럽게 해주시니까 감사했다”고 했다.

MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’
MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’


이를 들은 MC들은 “엄청 잘 받아주셨다”라며 감탄했다.

최민식의 미담도 이어졌다. 김민은 촬영 중 ‘쉬리’, ‘올드보이’ 등 최민식의 옛 작품을 보며 궁금했던 점을 물었고, 최민식은 분장실에서 그 질문을 정리해 직접 수업을 해줬다고 한다.

김민은 “분장실에서 메이크업을 받는데 ‘민아 앉아 봐 봐’라고 하시더라”라며 “그동안 드린 질문을 정리해서 수업을 해주셨다. 그걸 들으면서 받아 적기도 했다”고 말했다.

한편 김민은 ‘나 혼자 산다’에 출연해 ‘자연인’ 같은 일상을 보여주며 주목을 받은 바 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김민이 최민식에게 욕설 애드리브를 한 이유는?
TodayBest

  1. 70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

    thumbnail - 70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

  2. (영상)“남편 따라 호텔 방 들어간 女, 5초 만에 의문사”…CCTV 공개에 ‘발칵’

    thumbnail - (영상)“남편 따라 호텔 방 들어간 女, 5초 만에 의문사”…CCTV 공개에 ‘발칵’

  3. “사망자 전원 북한인” 사고 났는데 러 ‘쉬쉬’…‘쾅쾅쾅’ 처참한 현장

    thumbnail - “사망자 전원 북한인” 사고 났는데 러 ‘쉬쉬’…‘쾅쾅쾅’ 처참한 현장

  4. “포르노 배우가 애를 왜 낳냐”…아오이 소라, ‘子 학폭 피해’에도 日네티즌 ‘싸늘’

    thumbnail - “포르노 배우가 애를 왜 낳냐”…아오이 소라, ‘子 학폭 피해’에도 日네티즌 ‘싸늘’

  5. 닉쿤 “얼굴에 ‘이 시술’ 받고 왔다”…또 달라진 외모 ‘깜짝’

    thumbnail - 닉쿤 “얼굴에 ‘이 시술’ 받고 왔다”…또 달라진 외모 ‘깜짝’

  6. 점심시간 선배 역무원 목 수차례 찔렀다…원당역서 무슨 일이

    thumbnail - 점심시간 선배 역무원 목 수차례 찔렀다…원당역서 무슨 일이
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved