“퇴마하려면 성관계해야” 제자 성폭행한 무속인…제주 옛 연인 스토킹-보복살해범은 60대 강성은 [주간사건일지]

무속인. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

지난 12일 제주에서 발생한 보복살해 피의자 강성은(61)의 신상정보가 29일 공개됐다. 제주경찰청은 지난 23일 신상정보공개심의위원회를 열고 보복살해와 성폭력, 스토킹 등의 혐의로 구속 송치된 강성은의 이름, 나이, 얼굴 사진(머그샷)을 공개하기로 결정했으나 강성은이 신상정보 공개 결정에 대한 확인서를 제출하지 않아 경찰은 관련 법률에 따라 전날까지 신상 공개 유예기간을 둬 이날 공개했다. 2026.10.29 제주경찰청 홈페이지 캡처.

5·18 민주화운동 관련 허위 사실을 유포해 희생자와 유족의 명예를 훼손한 혐의를 받는 보수논객 지만원 씨가 27일 경기도 수원시 수원지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 앞서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.10.27. 연합뉴스

고(故) 김새론·배우 김수현. 연합뉴스

퇴마 의식을 해야 한다며 제자를 여러 차례 성폭행한 70대 무속인이자 승려에게 징역 5년이 선고됐다. 제주에서 스토킹·성폭력 등으로 신고했던 40대 여성을 보복 살해한 피의자 강성은의 신상정보가 공개됐다. 5·18 민주화운동에 북한군이 개입했다고 주장한 보수 논객 지만원씨가 또 구속됐다. 배우 김수현 측이 고 김새론 유족 등을 상대로 제기한 고소·고발 사건의 경찰 수사 결과를 공개했다. 이번 주 발생한 크고 작은 사건을 정리한다.퇴마를 미끼로 제자를 여러 번 성폭행한 70대 무속인에게 징역 5년이 선고됐다.연합뉴스에 따르면 지난 26일 부산지법 동부지원 형사1부(부장 이동기)는 강간, 유사 강간, 피보호자간음 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 5년을 선고하고, 성폭력 치료프로그램 80시간 이수와 5년간 취업제한을 명령했다고 밝혔다.A씨는 2024년 1월쯤 차량과 호텔 등지에서 제자인 무속인 30대 B씨에게 “죽은 스승의 영혼이 몸에 있어 퇴마가 필요하다”며 “성관계를 하지 않으면 자살하게 되고 가족에게도 나쁜 일이 생기고 말문이 막힌다”는 취지로 겁을 주고 성폭행을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A씨는 합의된 관계였다며 일부 혐의를 부인했지만, 재판부는 공소사실을 모두 인정했다. 특히 A씨가 지위와 B씨의 무속 신앙에 대한 의존도 등을 이용해 범행했다고 봤다.재판부는 “성관계를 거부하는 B씨에게 위력을 행사하기도 했고 흉기를 이용해 의식을 치르는 등 끊임없이 성관계 필요성을 세뇌하며 협박했다”고 말했다.이어 “피해자가 종교적·심리적으로 취약한 상태임을 이용해 여러 차례 범행했고 피해자의 정신적 고통이 큰 것으로 보인다”며 “반성하지 않고 피해 복구도 이뤄지지 않았다”고 양형 이유를 밝혔다.제주에서 스토킹과 교제 폭력으로 신고한 전 연인을 보복 살해한 혐의로 구속된 60대 남성의 신상정보가 공개됐다.연합뉴스에 따르면 제주경찰청은 지난 29일 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(보복살인 등), 특수주거침입, 특수감금, 특수감금 미수, 현주건조물방화 예비, 스토킹범죄의처벌등에관한법률위반, 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(촬영물 등 이용 협박) 혐의로 구속 송치된 강성은의 이름, 나이, 얼굴 사진(머그샷)을 공개했다.경찰 신상정보공개심의위원회는 지난 23일 회의를 열고 피해의 중대성과 범행 수단의 잔인성이 인정되며 범행을 입증할 증거도 충분하다고 판단했다. 또 재범 방지와 범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 신상정보 공개가 필요하다고 봤다. 강성은의 신상정보는 이날 오전 10시부터 30일간 제주경찰청 홈페이지에 공개된다.강성은은 지난 12일 오전 1시 38분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 헤어진 연인인 40대 여성 C씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.강성은은 또 살인 사건 직전 피해자 주거지 1층 계단 옆에 시너(신나)와 흉기를 미리 가져다 놓고 C씨를 기다리다가 피해자가 나타나자 길거리에 세워둔 차량으로 강제로 끌고 가는 등의 혐의도 있다.경찰은 강성은이 C씨와 지난 8월 헤어진 후에도 지속해서 만남을 요구해 스토킹 혐의를 추가 적용하고 지난 3월 촬영물을 이용해 협박한 혐의도 추가해 구속 송치했다.5·18 민주화운동에 북한군이 참여했다는 주장을 이어간 지만원씨가 경찰에 구속됐다.뉴시스에 따르면 수원지법 김홍섭 영장전담 부장판사는 지난 27일 5·18민주화운동법위반, 정보통신망법상 명예훼손 혐의 등을 받는 지씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다. 김 부장판사는 “증거를 인멸할 염려, 도망할 염려가 있다”고 발부 사유를 설명했다.지씨는 자신이 운영하는 누리집 ‘지만원의 시스템클럽’을 통해 5·18민주화운동에 참여한 시민들을 북한군으로 지칭하는 등 희생자와 그 유족들의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있다. 그는 해당 사이트에서 ‘북한 시체 처리반 단원’ 등의 표현을 사용했던 것으로 파악됐다.지씨는 또 북한군 개입설 등이 담긴 ‘5·18 초상화’라는 제목의 책을 출간한 혐의도 받고 있다. 지씨는 2023년에도 5·18 민주화운동에 참여한 시민들을 ‘북한 특수군’이라고 주장해 이들의 명예를 훼손한 혐의 등으로 징역 2년을 선고받은 바 있다.배우 김수현 측이 고 김새론의 유족 등을 상대로 낸 고소·고발 사건 피의자들이 공소청에 넘겨졌다고 밝혔다.뉴시스에 따르면 김씨 소속사 골드메달리스트는 지난 26일 공식입장을 통해 “가로세로연구소 김세의가 관련 사건으로 구속기소된 데 이어, 김세의와 함께 허위사실 유포 등 일련의 범행에 가담한 공범들에 대해서도 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다”고 밝혔다. 송치 대상에는 김새론의 모친과 이모를 사칭한 인물 등이 포함됐다.이들에게 적용된 혐의는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등이다.소속사는 당초 고소 대상에 포함되지 않았던 인물들에 대해서도 경찰의 별도 인지수사가 진행됐다고 밝혔다. 이 과정에서 유족 측 법률대리인인 부지석 변호사와 유튜브 채널 ‘권영찬TV’ 운영자 코미디언 권영찬씨가 검찰에 넘겨졌다.부 변호사에게는 형법상 명예훼손과 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의가, 권씨에게는 성폭력처벌법상 카메라 등을 이용한 촬영물 반포 혐의가 각각 적용됐다. 다만 고인의 부친에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다.소속사는 “방대한 자료와 객관적인 증거를 바탕으로 사실관계를 면밀히 확인해 범행의 실체와 가담자들을 밝혀준 수사 기관의 노고에 깊이 감사드린다”고 전했다.앞서 가로세로연구소 김 대표와 김새론 유족은 지난해 3월 김수현이 과거 미성년자였던 김새론과 6년간 교제했다고 주장했다. 이에 김수현 측은 김새론과 교제한 것은 맞지만, 미성년 교제는 아니었다며 유족과 가세연 운영자를 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 고소했다.유족은 김수현을 아동복지법 위반 혐의 등으로 경찰에 고소했으나, 경찰은 무혐의 처분을 내리고 사건을 불송치했다. 김 대표는 정보통신망법 위반(명예훼손)과 성폭력처벌법 위반, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 지난 6월 구속기소됐다.문경근 기자