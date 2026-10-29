“남자분과 잠자면 계약 파기”…女전용 빌라 경고문에 ‘갑론을박’[이슈픽]

여성 전용 빌라 복도에 붙은 경고문

관리소장 “신고 부탁”…훼손된 흔적도

여성 전용 빌라 복도에 남성과의 숙박을 금지하는 내용이 담긴 경고문 사진이 공개되며 온라인에서 갑론을박이 벌어졌다. 스레드 캡처

여성 전용 주거 시설 자료사진. 아이클릭아트

여성 전용 빌라 복도에 남성과의 숙박을 금지하는 내용이 담긴 경고문 사진이 공개되며 온라인에서 갑론을박이 벌어졌다.최근 소셜미디어(SNS) 스레드에는 “아무리 여성 전용 빌라라고 해도 저런 글을 복도에 써 붙여 놓는 건 너무하다”는 글과 함께 한 빌라에 게시된 경고문을 찍은 사진이 올라왔다.사진 속 경고문에는 “밤에 남자분과 잠자면 안 됩니다. 여성 전용 빌라입니다. 신고 부탁드립니다. 계약서 약속대로 계약 파기됩니다”라는 문구가 적혀 있다.해당 경고문은 누군가 훼손한 듯 찢겼다가 다시 붙인 모습으로 더욱 눈길을 끌었다.이를 두고 온라인에서는 사생활 침해라는 비판과 여성 전용 주거 공간의 특성을 고려해야 한다는 반론이 맞섰다.일부 누리꾼은 “대학교 기숙사인 줄”, “지나치게 사생활을 통제하는 것 아니냐”고 지적했다. 반면 “계약서에 관련 규정이 있다면 지켜야 한다”, “남성의 출입을 허용하면 다른 입주민들이 불안감을 느낄 수 있다”는 의견도 나왔다.과거 여성 전용 원룸에 거주했다는 한 누리꾼은 “여성 전용이라는 점을 믿고 안심하며 살기 위해 더 비싼 비용을 지불하는 것인데, 한 세대가 규약을 지키지 않으면 다른 사람들도 이를 따르지 않거나 위험한 일이 생길 수 있다”고 주장했다.이어 “남자들이 수시로 드나들어서 주인에게 항의한 적이 있다”면서 “나도 남자친구가 있었지만 이사할 때를 제외하고는 집 안에 데려온 적이 한 번도 없다”고 덧붙였다.또 다른 누리꾼은 “여성 전용 주거 공간은 혹시 모를 범죄로부터의 안전을 중요하게 생각하는 여성들이 선택하는 곳”이라며 “남자친구를 데려온 사람에게는 안전한 사람일 수 있지만, 다른 입주민들이 거주지에서 낯선 남성을 마주친다면 얼마나 불안하겠느냐”고 지적했다.다만 여성 전용 빌라에서 남성이 숙박했다는 이유만으로 임대차 계약이 곧바로 해지되는 것은 아니다.계약 해지가 가능한지는 임대차 계약서에 남성의 출입이나 숙박을 제한하는 조항이 있는지, 해당 조항의 내용과 효력이 인정되는지, 실제 계약 위반이 있었는지 등을 종합적으로 따져 봐야 한다.한편 국내에서는 여성 전용 원룸과 빌라형 셰어하우스, 여성 근로자 임대 아파트 등 다양한 형태의 여성 전용 주거 시설이 운영되고 있다.그러나 이러한 여성 전용 주거 시설은 범죄의 표적이 되기도 한다. 지난 2018년에는 여성 전용 원룸에 상습적으로 침입해 변태 행각을 벌여 온 30대 남성이 경찰에 붙잡힌 바 있다.이보희 기자