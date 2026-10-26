코스피, 반도체 대형주 타고 상승… 5563선 터치

코스피가 장 초반 상승 흐름을 보이며 전 거래일 종가를 웃돌고 있다. 최근 큰 폭의 변동성을 보인 뒤 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되면서 지수는 개장가보다 높은 수준에서 움직였다.26일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 5550.30보다 13.57포인트(0.24%) 오른 5563.87을 기록했다. 지수는 5499.05에 출발한 뒤 장중 5492.88까지 밀렸지만, 이후 반등해 장중 고가인 5563.87까지 올랐다.수급은 외국인과 기관이 지수를 떠받쳤다. 외국인은 316억원, 기관은 301억원을 각각 순매수했고 개인은 679억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 127억원 순매도, 비차익거래 59억원 순매수로 전체 69억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 21만6000원으로 0.23% 올랐고 SK하이닉스(000660)는 130만8000원으로 2.43% 상승했다. SK스퀘어(402340)도 1.16%, 삼성생명(032830)도 1.43% 올랐다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 2.09%, 현대차(005380)는 1.69%, 삼성전기(009150)는 0.62%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.34%, KB금융(105560)은 0.33% 각각 내렸다. 삼성전자우(005935)는 보합이었다.지수는 상승하고 있지만 시장 전반의 종목 흐름은 약세가 우세했다. 유가증권시장에서 상승 종목은 227개, 보합은 49개, 하락 종목은 603개로 집계됐다.개별 종목별로는 서울식품우가 25.68%, 인디에프가 24.19%, 일신석재가 13.46%, 동양고속이 10.03%, 진양화학이 7.84% 상승했다. 반면 CJ씨푸드1우는 39.64% 급락했고 해태제과식품은 12.84%, MH에탄올은 9.51%, 동양2우B는 8.57%, SK디앤디는 8.42% 하락했다.최근 코스피는 10월 20일 3.73%, 22일 3.52% 하락한 뒤 23일 0.30% 반등했고 이날 다시 오름세를 보이고 있다. 다만 최근 변동성이 컸던 만큼 실적 발표를 앞둔 반도체 대형주와 외국인 수급의 지속성이 장중 방향성을 좌우할 가능성이 크다. 삼성전자와 SK하이닉스는 28~29일 3분기 실적 발표를 앞두고 있다. 두 종목 모두 최근 한 달간 주가 조정 폭이 컸지만, 메모리 가격 강세와 AI 투자 지속 여부를 둘러싼 기대가 맞물리며 시장의 관심이 집중되고 있다. 원·달러 환율은 1322.40원으로 전 거래일보다 3.60원 내렸고, 서부텍사스산원유 12월물은 배럴당 102.15달러로 1.08% 하락했다. 미국 10년물 국채금리는 4.9990%를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자