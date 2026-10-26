코스닥 3.26% 급락 727선… 기관 1279억 순매도

코스닥이 기관 매도세에 밀리며 3% 넘게 하락 마감했다. 장중 반등 시도에도 대형주 전반의 약세가 이어지면서 지수는 장중 저점 수준에서 거래를 마쳤다.26일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 24.48포인트(3.26%) 내린 727.21에 거래를 마쳤다. 지수는 742.17에 출발한 뒤 장중 745.95까지 올랐지만, 곧 하락 전환해 727.20까지 밀렸다. 거래량은 4억4568만주, 거래대금은 4조4304억원으로 집계됐다.수급별로는 기관이 1279억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인은 854억원, 외국인은 402억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 47억원 매도 우위, 비차익거래 259억원 매수 우위로 전체 212억원 순매수를 기록했다.시장 전반의 투자심리는 위축됐다. 상승 종목은 370개, 하락 종목은 1309개였고 보합은 54개로 하락 종목 수가 크게 우세했다. 상한가 종목은 6개였으며 하한가 종목은 없었다. 최근 코스닥은 10월 20일 781.97, 21일 792.76, 22일 764.10, 23일 751.69에 이어 이날 727.21로 내려오며 약세 흐름을 이어갔다.시가총액 상위 종목도 대부분 약세를 나타냈다. 알테오젠(196170)은 2.67% 내린 21만8500원, 에코프로(086520)는 4.13% 하락한 6만9700원, 에코프로비엠(247540)은 3.45% 내린 8만9600원에 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 6.84% 떨어진 16만7600원, HLB(028300)는 5.65% 내린 3만9250원, 이오테크닉스(039030)는 6.19% 하락한 37만9000원, 리노공업(058470)은 4.22% 내린 5만9000원, 삼천당제약(000250)은 5.17% 하락한 18만8900원, 원익IPS(240810)는 6.49% 떨어진 8만9400원을 기록했다.개별 종목 중에서는 루닛이 30.00% 오른 1만4690원으로 상한가를 기록했다. 미국 나스닥 상장 바이오기업 서밋테라퓨틱스와 차세대 면역항암제 이보네시맙 관련 AI 병리 바이오마커 개발 협업 소식이 매수세를 자극한 것으로 풀이된다. 뷰노는 29.95% 오른 7680원, 노을은 29.94% 오른 2170원, 아이씨에이치는 29.98% 오른 5550원, 컨텍은 29.89% 오른 1만560원으로 각각 급등 마감했다.반면 소프트센우는 55.35% 급락한 989원으로 가장 큰 낙폭을 보였다. 알멕은 22.03% 내린 5만4500원, 스페코는 22.00% 하락한 1603원, 윙스풋은 20.77% 내린 3815원, 하이드로리튬은 20.44% 떨어진 358원에 거래를 마쳤다.주요 통화정책 일정과 기업 실적 발표를 앞둔 경계 심리, 미국 증시에서 이어진 AI 투자 지속성과 수익성 우려가 성장주 중심의 코스닥에 부담을 키운 흐름으로 읽힌다. 다만 개별 재료를 보유한 종목으로는 매수세가 집중되며 종목별 차별화 장세는 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자