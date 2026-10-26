검색 상위 20개 중 14개 하락… 거래대금은 삼성전자·SK하이닉스 집중

26일 오후 3시 35분 네이버 증권 검색 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 대형주 하락에 관심이 쏠린 가운데 일부 급등주가 함께 부각됐다. 검색 1위 삼성전자는 21만 3000원, 2위 SK하이닉스는 127만 5000원에 마감했다.삼성전자는 1.16% 하락했다. 장중 고가는 21만 6000원, 저가는 21만 1500원이었다. SK하이닉스는 0.16% 내렸고 126만 7000원과 131만 5000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 현대차(005380)는 2.54% 하락한 28만 8000원, 4위 삼성전기(009150)는 0.36% 내린 111만 8000원으로 장을 마쳤다. 두 종목의 장중 저가와 고가는 각각 28만 4000원·29만 4000원, 109만 2000원·114만 2000원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 검색 11위 루닛(328130)이다. 30.00% 오른 1만 4690원으로 상한가를 기록했다. 검색 14위 빅웨이브로보틱스(0035S0)도 상한가인 2만 8950원에 마감하며 29.82% 상승했다. 검색 8위 로보티즈(108490)는 9.56% 오른 24만 6500원, 18위 LG씨엔에스(064400)는 0.96% 상승한 7만 3500원이었다.낙폭은 검색 20위 엘리스(0158S0)가 가장 컸다. 18.58% 하락한 7만 6700원으로 저가에서 마감했다. 검색 9위 주성엔지니어링(036930)은 6.84% 내린 16만 7600원, 10위 HLB(028300)는 5.65% 하락한 3만 9250원이었다. 검색 15위 한화오션(042660)도 4.16% 내린 5만 3000원으로 장을 마쳤다.거래량은 삼성전자가 1088만 6716주로 검색 상위 20개 종목 가운데 가장 많았다. 거래대금도 2조 3261억 9200만원에 달해 높은 관심이 거래로 이어졌다. SK하이닉스는 234만 1187주가 거래됐고 거래대금은 3조 151억 3800만원으로 가장 컸다. 삼성E＆A(028050)는 540만 1302주, 빅웨이브로보틱스는 527만 6309주, 루닛은 418만 2445주가 체결됐다. 검색 3위 현대차와 4위 삼성전기의 거래량은 각각 43만 7274주와 38만 927주였다.검색 상위 20개 종목은 상승 5개, 하락 14개, 보합 1개로 갈렸다. 상한가 두 종목과 로보티즈가 상승 흐름을 이끌었지만 전체적으로는 하락 종목이 많았다. 거래는 검색 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스에 금액 기준으로 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자