코스피 3.8% 급락 5712선… SK하이닉스 7% 뚝

코스피가 30일 장 초반 큰 폭으로 밀리며 약세 흐름을 이어가고 있다.30일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 5937.66보다 225.47포인트(3.80%) 내린 5712.19를 나타냈다. 지수는 5760.35로 출발한 뒤 한때 5784.98까지 올랐지만 곧바로 하락 폭을 키우며 5710.39까지 밀렸다. 최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 지난 28일 6012.44까지 반등했지만 이후 이틀 연속 하락하며 변동성이 커진 모습이다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 123개에 그친 반면 하락 종목은 699개에 달했고 보합은 42개였다. 장 초반 집계에서도 하락 종목 수가 상승 종목 수를 5배 이상 웃도는 흐름이 이어지면서 투자심리가 빠르게 위축됐다. 코스닥도 동반 약세를 보이며 장 초반 2%대 하락세를 나타냈다.수급은 개인이 방어에 나섰지만 역부족이었다. 유가증권시장에서 개인은 1097억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 338억원, 912억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 140억원 순매수, 비차익거래 312억원 순매도로 전체 172억원 매도 우위를 기록했다. 장 초반 기준으로는 유가증권시장에서 외국인이 55억원 순매수로 돌아서는 구간도 있었지만 전반적으로는 매물이 우세했다.시가총액 상위 종목들도 대부분 약세였다. 삼성전자(005930)는 22만3500원으로 3.66% 내렸고 SK하이닉스(000660)는 141만9000원으로 7.01% 급락했다. 삼성전자우(005935)(-5.27%), SK스퀘어(402340)(-4.09%), 삼성전기(009150)(-7.04%), LG에너지솔루션(373220)(-1.69%), 현대차(005380)(-2.56%), KB금융(105560)(-2.61%), 삼성생명(032830)(-3.78%)도 일제히 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.37% 내리며 상대적으로 낙폭이 제한됐다. 장 초반 집계에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 22만6500원, 143만6000원 수준에서 약세를 보이며 반도체 대표주 부담이 지수 하락을 키웠다.종목별로는 대원제약이 15.58% 오르며 상승률 상위에 올랐고 형지엘리트(12.22%), 대한제강(7.92%), 한미약품(5.53%), 동양고속(5.34%) 등이 강세를 나타냈다. 반면 메타케어는 22.11% 급락했고 CJ씨푸드1우(-8.20%), 한화에어로스페이스(-8.16%), 한화솔루션(-8.05%), 디아이(-7.93%) 등은 큰 폭으로 내렸다.대외 지표도 함께 움직였다. 장 초반 원·달러 환율은 1337.50원으로 전일보다 3.00원 내렸고, 국제유가는 서부텍사스산원유(WTI) 12월물이 배럴당 102.76달러로 0.75% 상승한 반면 브렌트유 12월물은 114.88달러로 0.38% 하락하는 혼조세를 보였다. 미국 뉴욕증시에서는 다우존스30산업평균지수가 5만2342.56으로 0.25% 내렸다.52주 기준으로 코스피는 최고 9385.59, 최저 3833.35 사이에서 움직이고 있다. 이날 거래량은 1천670만4000주, 거래대금은 1조7963억원으로 집계됐다. 반도체를 비롯한 시가총액 상위주의 낙폭 확대와 광범위한 종목 약세가 이어지면서 장 초반 국내 증시는 뚜렷한 위험회피 흐름을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자