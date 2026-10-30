코스닥 3% 급락 728선… 반도체주 매도세 확산

코스닥시장이 30일 장 초반 3% 넘게 밀리며 약세를 보이고 있다. 간밤 미국 기술주와 반도체주 부진 영향 속에 반도체 소재·부품·장비주와 시가총액 상위 종목 전반에 매도세가 확산하는 모습이다.30일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일보다 25.10포인트(3.33%) 내린 728.13을 기록했다. 지수는 737.76에 출발한 뒤 한때 738.10까지 올랐지만 곧 하락 폭을 키우며 726.68까지 밀렸다.수급별로는 개인이 688억원 순매수하며 방어에 나섰지만 외국인이 301억원, 기관이 287억원 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 프로그램매매는 차익거래 0억원, 비차익거래 -159억원으로 전체 160억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 상승 종목은 218개, 보합은 59개에 그친 반면 하락 종목은 1431개에 달했다. 거래량은 7억6164만 주, 거래대금은 8047억9300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 21만5500원으로 2.05%, 에코프로(086520)는 7만1600원으로 2.32%, 에코프로비엠(247540)은 9만원으로 2.17% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 35만8500원으로 5.16%, 주성엔지니어링(036930)은 16만9600원으로 4.18% 밀렸다. HLB(028300)는 3만9050원으로 1.64%, 삼천당제약(000250)은 18만4600원으로 2.12% 내렸다.특히 반도체 관련주의 낙폭이 컸다. 이오테크닉스(039030)는 38만9000원으로 6.27%, 심텍(222800)은 11만3100원으로 8.35%, 원익IPS(240810)는 8만9300원으로 6.88% 하락했다. 미국 반도체주 약세가 국내 반도체 종목 전반에 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.개별 종목 가운데서는 인텔리빅스가 1만9930원으로 121.44% 급등했고, 형지I＆C는 873원으로 상한가를 기록했다. 지니언스는 2만9550원으로 18.20%, 파이온엑스는 1723원으로 14.79%, 서울반도체는 1만2830원으로 14.55% 올랐다.반면 크리에이츠는 1만770원으로 28.20% 급락했고, 벡트로보틱스는 1952원으로 24.19%, 멜콘은 1만3500원으로 20.59% 내렸다. 티앤이코리아는 1만8050원으로 16.05%, 제이케이시냅스는 878원으로 14.84% 하락했다.수급 흐름과 함께 다음 달 유통 가능 물량 확대 일정도 투자심리에 부담 요인으로 거론된다. 한국예탁결제원에 따르면 11월 중 코스닥시장에서는 48개사, 1억652만 주의 의무보유등록이 해제된다. 전체 해제 물량은 상장사 52곳, 1억923만 주이며 이 가운데 유가증권시장은 4개사, 271만 주다.주요 일정으로는 11월 7일 코칩 566만5543주, 11월 12일 노머스 312만240주가 의무보유등록 해제 대상에 포함됐다. 시장에서는 당분간 미국 기술주 흐름과 반도체 업종 투자심리, 대규모 해제 일정에 따른 수급 변화에 주목할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자