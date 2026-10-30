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검색 상위 20개 중 15개 하락… 삼성전자·SK하이닉스 나란히 약세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 10 30 09:43 수정 2026 10 30 09:43
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네이버 증권에 따르면 30일 오전 9시 5분 검색 상위 20개 종목 가운데 15개가 하락했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 2.80% 하락한 22만 5500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 5.96% 내린 143만 5000원에 거래됐다. 검색 상위권의 관심이 두 종목에 집중됐지만 주가는 나란히 약세였다.

삼성전자는 22만 3500원에 출발해 22만 9500원까지 오른 뒤 현재가로 밀렸다. 장중 저가는 22만 3500원이었다. SK하이닉스는 144만 4000원에 개장해 144만 6000원과 142만 7000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 서울반도체(046890)는 19.73% 상승한 1만 3410원이었다. 고가는 1만 3710원, 저가는 1만 2930원이다.



상승률이 가장 큰 종목은 서울반도체였다. 안랩(053800)은 11.59% 오른 11만 1700원으로 뒤를 이었다. 장중 10만 3400원까지 내렸다가 11만 2100원까지 올랐다. 한미약품(128940)은 4.50% 상승한 40만 6000원, 셀트리온(068270)은 0.21% 오른 18만 9700원이었다.

하락 폭은 SK하이닉스가 5.96%로 가장 컸다. 삼성전기(009150)는 5.88% 내린 121만 7000원이었다. 삼성전자우(005935)는 4.57% 하락한 17만 5500원, 대우건설(047040)은 4.48% 내린 1만 1100원에 거래됐다. SK스퀘어(402340)는 3.46%, 한화오션(042660)은 3.66% 각각 하락했다.

검색 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 큰 거래로 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 183만 5933주로 상위 20개 중 가장 많았고 거래대금은 4155억 2800만원이었다. SK하이닉스는 26만 5437주, 3818억 6900만원을 기록했다. 대우건설은 55만 986주로 거래량이 두 번째로 많았지만 거래대금은 61억 9100만원이었다. 검색 3위 서울반도체는 37만 8379주, 50억 4900만원이 거래됐다.

상위 20개를 방향별로 보면 서울반도체·안랩·한미약품·셀트리온 등 4개가 상승했고 삼성SDI(006400)는 보합이었다. 삼성전자·SK하이닉스·두산에너빌리티(034020)·NAVER(035420)·삼성전기·현대차(005380)·알테오젠(196170)·SK스퀘어·한화오션·LG전자(066570)·대우건설·HLB(028300)·삼성중공업(010140)·LG에너지솔루션(373220)·삼성전자우 등 15개는 하락했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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