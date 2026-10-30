SK하이닉스 7% 뚝, 삼성바이오는 8.9% 쑥… 코스피 206포인트 내려

30일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 206.92포인트(-3.48%) 내린 5,730.74에 장을 마감했다. 지수는 5,760.35로 출발해 장중 5,784.98까지 올랐지만 매도세가 급격히 확대되며 5,599.42까지 밀렸다. 급락 과정에서 유가증권시장에는 오전 10시 5분께 매도 사이드카가 발동됐다.이날 유가증권시장에서 외국인은 1조6173억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인과 기관은 각각 6210억원, 7426억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 2663억원, 비차익거래 1958억원 순매수로 전체 4621억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 하락 종목이 656개로 상승 종목 234개를 크게 웃돌았고 보합은 22개였다. 거래량은 2억1375만9000주, 거래대금은 19조2687억원으로 집계됐다. 원·달러 환율은 장 마감 무렵 1,334원대에서 움직였다.시가총액 상위 종목들도 대부분 약세를 보였다. 삼성전자(005930)는 3.02% 내린 22만5000원, SK하이닉스(000660)는 7.08% 하락한 141만8000원, 삼성전자우(005935)는 5.33% 내린 17만4100원, SK스퀘어(402340)는 5.88% 하락한 89만7000원, 삼성전기(009150)는 7.50% 내린 119만6000원에 거래를 마쳤다. 현대차(005380)도 3.59% 하락했고 KB금융(105560)과 삼성생명(032830)도 각각 0.83%, 2.70% 내렸다.반면 일부 종목은 강세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)는 8.86% 오른 148만7000원으로 마감했고 LG에너지솔루션(373220)도 0.98% 상승한 35만9500원에 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 진양화학과 형지엘리트가 각각 30.00%, 29.94% 오르며 상한가를 기록했다. 이어 진양폴리가 13.59%, KR모터스가 13.01%, 대원제약이 12.73% 상승했다. 반대로 CJ씨푸드1우는 32.28% 급락했고 메타케어는 23.19%, 동양2우B는 14.97%, 깨끗한나라우는 14.36%, 대덕전자는 13.60% 하락했다.최근 흐름을 보면 코스피는 10월 28일 6,012.44까지 올라섰지만 이후 29일 5,937.66으로 밀린 데 이어 이날 5,730.74로 내려앉으며 이틀 연속 하락폭을 키웠다. 52주 최고치는 9,385.59, 52주 최저치는 3,833.35다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자