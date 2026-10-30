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반도체 대형주 동반 약세… 인텔리빅스 244% 폭등

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 10 30 15:49 수정 2026 10 30 15:49
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30일 오후 3시 35분 네이버 증권에서 투자자 관심은 대형 반도체주의 약세와 인텔리빅스(420610)의 급등에 쏠렸다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 3.02% 하락한 22만5000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 7.08% 내린 141만8000원에 마감했다. 검색 상위 20개 종목 가운데 5개가 상승했고 15개가 하락했다.

삼성전자는 22만3500원에 출발해 장중 22만9500원까지 올랐지만 21만6500원까지 밀렸다. SK하이닉스는 시가 144만4000원에서 고가 144만9000원, 저가 138만1000원을 기록했다. 검색 3위 기아(000270)는 11.73% 하락한 9만5600원, 4위 현대차(005380)는 3.59% 내린 28만2000원으로 거래를 마쳤다. 5위 삼성전기(009150)도 7.50% 떨어진 119만6000원이었다.



상승률이 가장 큰 종목은 검색 6위 인텔리빅스였다. 종가는 3만1000원으로 전일보다 244.44% 상승했다. 장중 저가 1만6450원과 고가 3만5350원 사이에서 움직였다. 안랩(053800)은 17.98% 오른 11만8100원, HMM(011200)은 4.71% 상승한 2만3350원에 마감했다. 서울반도체(046890)는 3.93% 오른 1만1640원을 기록했다.

하락 종목 중 낙폭은 기아가 11.73%로 가장 컸다. 기아의 장중 고가는 10만6400원, 저가는 9만3400원이었다. 현대건설(000720)은 8.53% 하락한 8만3600원으로 마감했고, 한화에어로스페이스(012450)는 8.42% 내린 69만6000원이었다. 에이피알(278470)은 고가 29만1500원과 저가 23만1000원을 오간 뒤 7.61% 하락한 26만1000원에 거래를 마쳤다.

관심이 가장 많은 거래로 이어진 종목은 인텔리빅스였다. 거래량은 5008만1557주로 상위 20개 가운데 가장 많았고 거래대금은 1조1895억3800만원이었다. 삼성전자는 1900만3594주가 거래됐으며 거래대금은 4조2299억5600만원이었다. SK하이닉스의 거래량은 360만3856주였지만 거래대금은 5조980억5600만원으로 가장 컸다. 삼성전기는 84만740주 거래에 거래대금 9954억8300만원을 기록했다.

검색 상위권은 하락 종목이 15개로 상승 종목 5개보다 많았다. 검색 1~5위가 모두 하락한 가운데 인텔리빅스와 안랩이 두 자릿수 상승률을 기록했다. 거래량은 인텔리빅스, 거래대금은 SK하이닉스에 가장 많이 몰렸다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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