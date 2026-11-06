logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] 트럼프 “美에 공장 안 지으면 최대 300% 관세”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 11 06 14:03 수정 2026 11 06 14:07
기사 소리로 듣기
다시듣기
트럼프 “집무실에 아무도 손 못 대게 할 것”도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지 시간) 백악관 집무실에서 집무실과 캐비닛룸을 국가 기념물로 지정하라는 행정명령에 서명한 뒤 발언하고 있다. 트럼프 대통령은 기자들에게 “(집무실이) 철거되거나, 파괴되거나, 개조되거나, 그 밖의 어떤 것도 할 수 없게 될 것”이라고 설명했다. 2026.11.06. AP뉴시스
트럼프 “집무실에 아무도 손 못 대게 할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지 시간) 백악관 집무실에서 집무실과 캐비닛룸을 국가 기념물로 지정하라는 행정명령에 서명한 뒤 발언하고 있다. 트럼프 대통령은 기자들에게 “(집무실이) 철거되거나, 파괴되거나, 개조되거나, 그 밖의 어떤 것도 할 수 없게 될 것”이라고 설명했다. 2026.11.06. AP뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당의 중간선거 참패 이틀 만에 미국에 공장을 짓지 않는 외국 기업들이 최고 300%의 관세를 물 수 있다는 취지로 발언했다.

5일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진과 만나 외국 기업들이 미국 내에 3000여개의 공장과 생산시설을 건설하고 있다고 주장했다.

그는 “내가 지금 관세를 없앤다면 이 공장들은 전부 건설이 중단될 것”이라며 “공장을 짓는 이유의 99%는 그러지 않으면 50%, 100%, 150%, 250%의 관세를 내야 하기 때문”이라고 말했다. 이어 관세가 최고 300%에 이를 수 있다는 취지로 언급했다.

트럼프 대통령은 기업들이 미국에서 공장 건설을 시작하고 가동하면 관세를 낼 필요가 없다고 강조했다.

또 관세를 철폐하면 미국 전역에 건설이 중단된 공장들이 생겨날 것이라며 “중국과 일본, 한국, 필리핀에서 제품을 들여오게 될 것”이라고 주장했다.

이번 발언은 관세정책과 이란전쟁에 따른 고물가가 공화당의 중간선거 패배 요인으로 거론되는 가운데 나왔다. 선거 결과와 관계없이 기존의 고율 관세정책을 유지하겠다는 메시지로 해석된다.

다만 트럼프 대통령이 언급한 300% 관세는 구체적인 부과 대상이나 시행 시기가 제시된 확정 조치는 아니다. 한국 역시 새로운 관세 부과 대상으로 직접 지목된 것은 아니다.

트럼프 대통령은 향후 국정 운영 계획에 대해서도 “우리는 많은 일을 할 것이다. 앞으로 1~2주 동안 많은 것을 보게 될 것”이라며 추가 조치를 예고했다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
트럼프 대통령이 외국 기업에 관세를 부과하는 목적은 무엇인가?
TodayBest

  1. 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

    thumbnail - 안재욱 작심발언 “딸 운동회서 ‘시끄럽다’ 민원”…지난해 경찰 345번 출동했다

  2. 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

    thumbnail - 12년 전 헤어진 첫사랑과…신민아, 결혼 후 ‘깜짝 소식’ 전해졌다

  3. 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

    thumbnail - 남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

  4. “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

    thumbnail - “옥주현, 180억 대부업체 대출 추정…연이자만 20억 이상” 변호사 분석

  5. “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

    thumbnail - “딸은 메타, 아들은 엔비디아”…용돈 1만달러 받는 여배우

  6. 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다

    thumbnail - 66만 유튜버, 임성한 작가 집에서 2주간 사육당했다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved