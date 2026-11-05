남미서 뺑소니에 숨진 33세 한국인…세계일주 유튜버 ‘진쓰레블’이었다

여행유튜버 ‘진쓰레블’ 영상 캡처

여행유튜버 ‘진쓰레블’ 영상 캡처

자전거로 세계 일주를 하던 한국인 여행 유튜버 ‘진쓰레블’(본명 조진우·33)이 볼리비아에서 대형 화물트럭에 치여 숨졌다. 갑작스러운 비보에 그의 여행을 함께 지켜본 구독자들의 애도가 이어지고 있다.5일 진쓰레블의 지인은 “유가족의 동의를 얻어 슬픈 소식을 전한다”며 유튜버 진쓰레블의 사망 소식을 알렸다.지인은 “자전거로 세계지도에 그림을 그려가던 조진우 님이 현지 시간 4일 오전 볼리비아 엘알토에서 자전거로 이동하던 중 대형 화물트럭에 치이는 사고를 당해 세상을 떠났다”고 밝혔다.볼리비아 현지 방송사 유니텔의 보도에 따르면 사고는 이날 오전 9시 30분쯤 엘알토에서 발생했다.엘알토 교통경찰 사고조사 담당자인 메디나는 “피해자는 33세 한국 국적자이며 트럭 운전자는 현재 구금된 상태”라고 밝혔다.사고 직후 주변 주민과 목격자들이 구조에 나섰지만 조씨는 심각한 부상으로 현장에서 숨졌다.트럭 운전자는 사고 직후 현장을 떠났다가 몇 시간 뒤 경찰에 붙잡혔다. 운전자는 경찰 조사에서 자전거 운전자를 보지 못했다는 취지로 진술했다. 음주 측정에서는 알코올이 검출되지 않은 것으로 전해졌다.현지 경찰은 운전자가 자전거를 발견하지 못한 이유와 사고 직후 현장을 떠난 경위 등을 조사하고 있다.조씨는 구독자 약 6만 6000명을 보유한 유튜브 채널 ‘진쓰레블’을 운영하며 자전거로 세계 곳곳을 여행하는 과정을 영상으로 기록해 왔다.2020년 채널을 개설한 그는 국내를 시작으로 유럽과 아프리카, 북미 등을 여행했다. 지난해부터는 멕시코를 기점으로 중남미 지역을 자전거로 횡단해 왔다.지난달 30일 공개한 페루 안데스산맥 자전거 여행 영상은 사고 전 마지막으로 올라온 영상이 됐다.조씨의 사망 소식이 알려지자 구독자들은 그의 유튜브 채널을 찾아 추모의 뜻을 전하고 있다.한 구독자는 “한때는 자전거 여행자였고, 지금도 자전거를 좋아하는 사람으로 진우님의 채널은 사막 속의 보석과 같았습니다. 화려하지 않고 잔잔히 젖어드는 비와 같았습니다”라며 “이제 편한 곳에서 또 다른 여정을 펼치시길 기원합니다”라고 애도했다.조씨의 지인 역시 “진우씨는 오랜 시간 차근차근 준비해 꿈꾸던 길을 떠났고, 페달을 밟는 매 순간을 영상에 담아 여러분과 나눴다”며 고인을 추모했다.이어 “길 위에서 만난 사람들, 화면 너머에서 응원해 주신 구독자 여러분 덕분에 외롭지 않은 여정이었을 거라 믿는다”고 전했다.현재 현지 장례 절차는 주볼리비아 한국대사관 직원들의 도움을 받아 준비 중인 것으로 알려졌다.지인은 유가족이 큰 슬픔에 잠겨 있다며 확인되지 않은 추측이나 사고 영상·사진의 공유를 삼가 달라고 당부했다.끝으로 “진우씨, 이제 편히 쉬어요. 당신이 그려온 길을 오래 기억하겠습니다”라는 마지막 인사를 남겼다.김유민 기자