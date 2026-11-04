女출연자 ‘몰래 촬영’ 들키자 “되게 민감하시네”…결국 “생각 짧았다” 사과 [이슈픽]

인기 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 32기 영수로 출연한 최정현이 가상 결혼 예능 촬영 중 상대방의 동의 없이 개인 카메라를 설치해 논란이 되자 직접 고개를 숙였다. 유튜브 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 캡처

인기 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 32기 영수로 출연한 최정현이 가상 결혼 예능 촬영 중 상대방의 동의 없이 개인 카메라를 설치해 논란이 되자 직접 고개를 숙였다. 유튜브 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 캡처

인기 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 32기 영수로 출연한 최정현이 가상 결혼 예능 촬영 중 상대방의 동의 없이 개인 카메라를 설치해 논란이 되자 직접 고개를 숙였다. 유튜브 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 캡처

인기 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 32기 영수로 출연한 최정현이 가상 결혼 예능 촬영 중 상대방의 동의 없이 개인 카메라를 설치하는 모습. 유튜브 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 캡처

인기 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 32기 영수로 출연한 최정현이 가상 결혼 예능 촬영 중 상대방의 동의 없이 개인 카메라를 설치해 논란이 되자 직접 고개를 숙였다.최정현은 4일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “나쁜 의도는 아니었다 하더라도 함께 지내는 공간에서 상대방의 동의부터 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 제 잘못”이라고 밝혔다.앞서 지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 ‘계약결혼’에서는 최정현이 가상 아내 정민현의 동의 없이 공용 거실에 개인 카메라를 설치한 사실이 드러났다. 해당 카메라는 휴대전화와 연동해 촬영 화면을 실시간으로 확인할 수 있으며 원격으로 작동까지 제어할 수 있는 기기였다.카메라를 들킨 이후 보인 최정현의 행동은 논란을 키웠다. 그는 정민현이 사전 동의 없이 촬영한 것에 불쾌감을 표하자 “사전 동의 없이 찍었다고 좀 싫어하는 거 아니냐”라며 “진짜 아무 생각 없이 그냥 해보고 싶어서 한 거다. 나중에 지우라면 지우겠다. 되게 민감하시다”라고 발언해 시청자들의 반발을 샀다.이에 대해 최정현은 “민현님께 진심으로 사과드린다”라며 “촬영 당시에도 잘못을 인정하고 사과했지만 지금도 미안한 마음뿐이며, 다시 한번 사과했다”고 전했다.카메라를 설치한 경위에 대해서는 “카메라는 공용거실에 둔 것이었고, 방송 카메라에 담기지 않는 일상적인 모습들을 모아 촬영이 끝난 뒤 기념이 될 만한 영상으로 만들어 깜짝 선물처럼 전하고 싶다는 생각이었다”며 “하지만 의도가 어떠했든, 상대방이 모르게 일상이 담긴다는 것 자체가 불편하고 상처가 될 수 있는 일이었다는 점을 깊이 헤아리지 못했다”고 설명했다.최정현은 “여러 비판을 받으면서 제가 얼마나 생각이 짧았는지 다시 한번 느끼고 있다”며 “앞으로는 어떤 관계에서든 상대방의 의사를 먼저 묻고 존중하는 사람이 되도록 하겠다”고 강조했다.그러면서 “민현님께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 불편함을 느끼셨을 시청자 여러분께도 죄송한 마음을 전한다”고 덧붙였다.윤예림 기자