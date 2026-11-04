“낮에 햇빛 안 쬐는 사람 꼭 보세요!”… 치매 부르는 무서운 습관에 ‘깜짝’ [헬스픽]

일광욕 이미지. 아이클릭아트

젊을 때는 체력이 곧 실력이자 방패처럼 느껴지기 마련이다. 하지만 보이지 않는 곳에서 우리의 뇌는 조금씩 노화의 길을 걷고 있을지도 모른다. 최근 ‘낮의 빛 노출’이 뇌 건강과 치매 발병 위험을 좌우한다는 충격적인 연구 결과가 나와 큰 관심을 끌고 있다.최근 중국 광저우의대와 영국 런던 퀸메리대 등 공동 연구팀은 영국 바이오뱅크에 참여한 성인 8만 7577명을 대상으로 낮과 밤의 빛 노출 정도와 치매 발병 위험의 상관관계를 추적 관찰했다.그 결과는 놀라웠는데, 낮 동안 평균 1000럭스(lx) 이상의 빛에 노출된 사람은 그렇지 않은 이들에 비해 치매 발생 위험이 16%나 낮은 것으로 나타났다. lx는 빛이 표면에 얼마나 도달하는지를 나타내는 조도 단위이다.특히 하루 42분 이상 5000럭스 이상의 강한 빛을 쬔 사람들은 치매 위험이 17%나 뚝 떨어졌으며, 반면 야간의 빛 노출은 치매 위험과 유의미한 관련성이 없었다. 연구팀은 낮에 밝은 빛을 쬐는 것이 우리 몸의 생체 리듬을 일정하게 유지해 주기 때문이라고 설명했다.낮 동안 충분한 햇빛을 받아야 생체 리듬이 깨지지 않고 탄탄하게 유지되며 결과적으로 뇌 건강을 지키는 든든한 방어막 역할을 하게 된다는 것이다. 반대로 낮에 실내에만 갇혀 햇빛을 멀리하는 생활 습관은 생체 리듬을 흐트러뜨려 뇌 건강에 적신호를 켤 수 있다.이번 연구는 관찰 연구로서 햇빛 자체가 치매를 완벽히 막아준다는 직접적 인과관계를 단정 지을 수는 없지만, 낮의 밝은 빛 노출이 치매 위험을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 수 있음을 보여준다.오늘 하루, 답답한 실내 모니터 앞에서 벗어나 가벼운 산책과 함께 딱 42분만 햇빛을 마주해 보는 것은 어떨까? 사소한 야외 활동 습관 하나가 훗날 우리의 소중한 기억력을 지켜주는 가장 강력한 방패가 될 수 있다.문경근 기자