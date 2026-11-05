logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“탄수화물 100g·단백질 150g”… 신승환, 피나는 노력 끝에 완성한 ‘역대급 체중 감량’ [헬스픽]

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026 11 05 13:23 수정 2026 11 05 13:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
TV CHOSUN ‘퍼펙트라이프’ 캡처
TV CHOSUN ‘퍼펙트라이프’ 캡처


배우 신승환이 무려 20㎏을 감량해 완벽하게 달라진 근황을 공개해 화제다. 과거 다이어트 과정에서 고단했던 식단 관리 비법을 털어놓으며 건강한 체중 감량의 중요성을 강조했다.

지난 4일 방송된 TV조선 퍼펙트라이프에 출연한 신승환은 과거 20㎏ 감량에 성공했던 일화를 전했다. 그는 당시를 회상하며 “거의 1년 동안 탄수화물 100g, 단백질 150g으로 구성된 도시락 다섯 개를 싸서 시간별로 철저하게 나눠 먹었다”고 밝혔다. 이어 출출할 때의 간식으로는 방울토마토와 양상추만 섭취했다고 덧붙여 철저한 자기 관리의 면모를 드러냈다.

저열량·고포만감 채소, 다이어트의 핵심
키토제닉(저탄고지) 다이어트 식단. 아이클릭아트
키토제닉(저탄고지) 다이어트 식단. 아이클릭아트


전문가들에 따르면 신승환처럼 체중 감량 중에는 열량이 낮고 포만감이 높은 식품을 위주로 식단을 꾸리는 것이 효과적이다. 특히 채소나 과일처럼 열량 밀도가 낮은 식품을 충분히 섭취하면 적은 열량으로도 쉽게 포만감을 느낄 수 있다.

방울토마토는 100g당 약 20㎉로 열량이 매우 낮고 수분이 풍부하다. 빨간 색소를 구성하는 라이코펜 성분은 활성산소를 배출하고 혈전 생성을 막아준다. 일반 토마토보다 비타민A 함량이 두 배 이상 높아 눈과 피부 건강에도 도움을 준다.

양상추도 대표적인 저열량 채소로 450g당 60~70㎉에 불과하다. 풍부한 식이섬유가 체내에 오래 머물며 포만감을 유지해 주고 대장 운동을 촉진해 다이어트 시 흔히 겪는 변비 예방에도 좋다.

무조건 굶는 다이어트… ‘요요’와 ‘건강 적신호’ 부른다
다이어트 강박 자료사진. 123RF
다이어트 강박 자료사진. 123RF


신승환처럼 철저한 계량과 영양소 안배를 거친 식단은 다이어트 성공의 지름길이 될 수 있지만, 무작정 굶거나 장기간 극단적으로 식단을 제한하는 방식은 오히려 건강을 해칠 위험이 크다.

탄수화물이나 지방 등 특정 영양소를 지나치게 차단하면 영양 불균형이 찾아와 극심한 피로감, 집중력 저하, 근육량 감소로 이어진다. 특히 단기간의 체중 감량에만 매몰돼 섭취 열량을 과도하게 줄이면 기초대사량이 떨어져 조금만 먹어도 살이 찌는 요요 현상을 초래하기 쉽다.

건강한 다이어트를 지속하려면 탄수화물·단백질·지방을 골고루 섭취하면서, 일상에서 무리 없이 장기간 실천할 수 있는 지속 가능한 식단을 구성하는 지혜가 필요하다.

문경근 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
신승환이 20kg 감량 시 주로 섭취한 간식은?
TodayBest

  1. 신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’

    thumbnail - 신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’

  2. “성적인 의도 없다” 상의 벗고 마라톤 완주…유방 당당하게 드러낸 이유

    thumbnail - “성적인 의도 없다” 상의 벗고 마라톤 완주…유방 당당하게 드러낸 이유

  3. 야노 시호 “추성훈 어디있는지 나도 몰라” 충격…은퇴전 앞두고 무슨 일

    thumbnail - 야노 시호 “추성훈 어디있는지 나도 몰라” 충격…은퇴전 앞두고 무슨 일

  4. “아내 학폭 알고 있었지?” 주상욱에 터진 비난…차예련 측, 추가 입장 냈다

    thumbnail - “아내 학폭 알고 있었지?” 주상욱에 터진 비난…차예련 측, 추가 입장 냈다

  5. 유모차 끄는 송중기…♥케이티·두 자녀와 한강 산책 포착

    thumbnail - 유모차 끄는 송중기…♥케이티·두 자녀와 한강 산책 포착

  6. “이혼했으니 축의금 환불” 드레스 입고 ‘이혼식’ 연 쌍둥이 엄마…엇갈린 반응

    thumbnail - “이혼했으니 축의금 환불” 드레스 입고 ‘이혼식’ 연 쌍둥이 엄마…엇갈린 반응
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved