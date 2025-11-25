“자상했던 꽃할배” 신구, 이순재 별세에 애통…문화계 추모 물결

신구 “같이 여행도 했었는데, 아쉽고 슬퍼”

‘꽃할배’ 나영석PD “귀감이 된 어른” 추모

2014년 tvN 예능 ‘꽃보다 할배’에서 스페인 그라나다 알함브라 궁전을 함께 방문한 배우 이순재와 신구가 함께 사진을 촬영하고 있다. 2014.3.27 꽃보다할배 페이스북

25일 배우 이순재가 별세한 가운데, tvN 예능 ‘꽃보다 할배’ 연출 나영석PD의 유튜브 채널 ‘채널 십오야’가 프로그램 촬영 당시 고인의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 2025.11.25 채널 십오야 인스타그램

25일 배우 이순재가 별세한 가운데, tvN 예능 ‘꽃보다 할배’ 연출 나영석PD의 유튜브 채널 ‘채널 십오야’가 프로그램 촬영 당시 고인과 나 PD의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 2025.11.25 채널 십오야 인스타그램

25일 배우 이순재가 별세한 가운데, tvN 예능 ‘꽃보다 할배’ 연출 나영석PD의 유튜브 채널 ‘채널 십오야’가 프로그램 촬영 당시 고인의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 왼쪽부터 배우 신구, 이서진, 이순재. 2025.11.25 채널 십오야 인스타그램

25일 배우 이순재가 별세한 가운데, tvN 예능 ‘꽃보다 할배’ 연출 나영석PD의 유튜브 채널 ‘채널 십오야’가 프로그램 촬영 당시 고인의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 왼쪽부터 이순재, 신구, 박근형, 백일섭. 2025.11.25 채널 십오야 인스타그램

25일 배우 이순재가 별세한 가운데, tvN 예능 ‘꽃보다 할배’ 연출 나영석PD의 유튜브 채널 ‘채널 십오야’가 프로그램 촬영 당시 고인의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 왼쪽부터 이순재, 신구, 박근형, 백일섭. 2025.11.25 채널 십오야 인스타그램

원로 배우 이순재(91)가 25일 천상의 무대로 떠나자 배우 신구(89)가 안타깝고 슬픈 마음을 전했다.신구는 이날 여러 언론과의 통화에서 “아쉽고 안타깝다. 슬프기도 하다”라는 심경을 전했다.1962년 데뷔한 신구는 고인과 함께 국내를 대표하는 원로 배우로서 꾸준히 작품 활동을 이어왔다.두 배우는 2014년 연극 ‘황금연못’, 2017년 ‘앙리 할아버지와 나’ 등에 함께 출연하기도 했다.신구는 “바쁜 와중에도 시간을 내서 연극을 자주 해야 한다고 말씀하셨다”며 “그렇게 연극을 쉬지 않고 했다는 것이 귀감이 되는 분이라 생각한다”고 떠올렸다.이순재와 신구는 2013∼2018년 방영된 나영석 PD의 여행 예능 ‘꽃보다 할배’를 통해 시청자들에게 친근한 모습으로 다가가기도 했다.신구는 “여행도 같이했었는데 자상했던 모습으로 기억한다”고 회상하며 “연예계에 아주 필요한 분이고, 더 계셔야 할 분이었다”라고 애통해했다.나영석 PD도 황망한 마음을 감추지 못했다.나 PD는 이날 열린 한 예능 제작발표회에서 “최근 1년 동안 선생님 몸이 안 좋으셔서 뵙지를 못했는데 갑작스레 소식이 들려 당황했다”고 안타까워했다.이어 “선생님이 생전 여행에서, 사석에서 가장 많이 들려주신 이야기가 ‘끝까지 무대 위에 있고 싶다는 말씀’이었다. 성실하게 일하는 것의 가치를 알려주시고 후배들에게 많은 귀감이 된 분으로 기억한다”고 말했다.그러면서 “이제는 몸 편히 하늘나라에서 편히 쉬실 수 있기를 기도하겠다”고 고인을 추모했다.이순재의 별세 소식에 연극계와 연예계는 큰 슬픔에 잠겼다.2023년 연극 ‘장수상회’에서 이순재와 노년의 사랑을 함께 연기한 원로 배우 박정자는 “연기에 관해서는 망설임이 없는 분이셨다”라고 회상했다.또한 “어떤 역이든, 어떤 상황이든 당신이 표현할 수 있는 모든 것을 온몸과 온 마음으로 불사르신 분”이라며 “다 이루셨다고 생각한다”고 고인을 추모했다. 그는MBC 시트콤 ‘지붕뚫고 하이킥’에서 이순재 사위 역할로 호흡을 맞춘 배우 정보석도 “선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 배우로서 자세도 많이 배우고 느꼈습니다”라며 마지막 인사를 전했다.그는 이어 “제 인생의 참 스승이신 선생님. 선생님의 한 걸음 한 걸음은 방송 연기의 시작이자 역사였다”고 애통함을 표했다.지난해 KBS 2TV 드라마 ‘개소리’에 함께 출연했던 배정남도 “이순재 선생님 삼가 고인의 명복을 빕니다. 너무나도 존경하는 선생님과 드라마를 함께 할 수 있어서 제 인생 최고의 영광이었습니다. 편히 쉬세요. 선생님”이라며 고인을 애도했다. 배정남은 이 드라마에서 이순재와 대화하는 개 소피의 목소리를 연기했다.2022년 이순재가 연출한 연극 ‘갈매기’에 출연했던 배우 주호성은 “노년에 후배들 밥도 많이 사주시고 베푸셨다. 그러면서 어린아이처럼 좋아하셨다”며 고인을 회상했다.그는 이어 “후배들을 많이 좋아하시고, 연기에 대해서도 많이 말씀해주셨다. 지도도 많이 해주시고, 우리한테는 큰 별이 진 것”이라고 애통한 마음을 전했다.권윤희 기자