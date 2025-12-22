logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

입력 2025 12 22 13:18 수정 2025 12 22 13:18
기사 소리로 듣기
다시듣기
제임스 랜슨. 뉴스1
제임스 랜슨. 뉴스1


‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.

21일(이하 현지시간) CNN, 버라이어티 등 다수의 현지매체에 따르면 제임스 랜슨은 지난 19일 미국 로스앤젤레스 자택에서 숨진 채 발견됐다.

제임스 랜슨은 2003년 방송된 HBO ‘더 와이어’ 시즌2에서 부두 노동자 체스터 카를 지기 소봇카 역을 연기하면서 대중들에게 인상적인 연기력을 선보인 바 있다.

또한 2008년 방송된 HBO ‘제너레이션 킬’에서는 조쉬 레이 퍼슨 상병 역을 연기하며 다시 한번 자신의 존재감을 확실하게 각인시켰다.

가장 최근에는 지난 2019년 개봉한 ‘그것: 챕터 2’에서 에디 카스브렉 역을 맡아 활약을 펼치기도 했다.

한편 제임스 랜슨은 지난 2021년 어린 시절 한 중학교 교직원에게 반복적인 성적 학대를 당했다며 자신을 성폭행 생존자라고 고백하기도 했다. 이후 제임스 랜슨은 가해자를 고발했으나 당시 볼티모어 카운티 검찰청은 해당 사건의 경찰 조사 후 가해자를 최종적으로 기소하지 않겠다고 밝혔다.

뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
제임스 랜슨이 사망했을 때의 나이는?
TodayBest

  1. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    thumbnail - “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

  2. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  3. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  4. 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

    thumbnail - 야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

  5. “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

    thumbnail - “삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

  6. “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

    thumbnail - “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved