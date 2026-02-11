logo
이지혜, 딸은 ‘1200만원 사립초’ 다니면서…“영유 안 보내도 된다” 발언

입력 2026 02 11 15:55 수정 2026 02 11 15:55
사진=이지혜 인스타그램 캡처
사진=이지혜 인스타그램 캡처


그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 자녀 교육과 관련한 발언으로 논쟁의 중심에 섰다.

이지혜는 지난 10일 자신의 인스타그램에서 팬들과 질의응답 시간을 가졌다. 이 과정에서 한 팬이 “영유(영어 유치원) 안 보내면 후회할까요?”라고 묻자 그는 “노노. 엄마의 소신만 있으면 남들 따라가지 않아도 됩니다”라고 답했다. 비교적 짧은 한 줄 답변이었지만, 해당 내용은 맘카페와 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산되며 갑론을박으로 이어졌다.

이지혜는 두 딸을 모두 영어 유치원에 보낸 사실이 여러 방송과 유튜브를 통해 공개된 바 있다. 첫째 딸 태리는 18개월부터 영어 유치원에 다녔으며, 지난해 서울의 한 초등학교에 입학해 화제를 모으기도 했다. 해당 학교의 연간 학비가 1200만원으로 알려지면서 대중의 관심이 쏠리기도 했다.

이런 배경 때문에 일부 학부모들은 “자신은 이미 다 시켜놓고 할 수 있는 말 아니냐”, “현실과 동떨어진 조언”이라며 날 선 반응을 보였다. 반면 “직접 겪어봤기 때문에 할 수 있는 말이다”, “보내보고 느낀 점을 말한 것뿐”이라며 옹호하는 의견도 있었다.

이지혜는 지난해 자신의 유튜브 채널에서 “이미 초등학교에서도 영어 잘하는 반, 못하는 반이 나뉘더라. 초급반에는 또 보내기 싫기 때문에 엄마들이 영어 유치원을 계속 보낸다. 사실 둘째는 영어를 보여줘도 진짜 못 한다”고 영어 교육에 대해 토로한 바 있다.

한편 그는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 현재 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 운영하며 대중과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
