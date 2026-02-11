67세 현숙, 결혼 안한 이유 “안 가는 게 아니라 ‘못 가는 것’”

사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처

67세 트로트 가수 현숙이 결혼을 하지 않은 이유에 대해 밝혔다.11일 방송되는 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에는 60대에도 변함없는 활동량을 자랑하는 현숙이 출연해 일상을 공개한다. 오랜 시간 ‘국민 효녀 가수’로 불리며 전국 방방곡곡을 누빈 그는 이날 방송에서도 특유의 밝은 기운으로 스튜디오 분위기를 끌어올렸다.현숙은 활력 넘치는 비결에 대해 “첫 번째는 긍정적으로 생각하는 것이고, 걷는 걸 좋아해서 대중교통을 주로 이용한다”며 “주변 이웃들과 수다를 나누고 함께 노래하는 것 또한 에너지를 끌어올리는 데 도움이 된다”고 밝혔다.이어 그는 “20대 후배 댄서들과 견주어도 체력적으로 밀리지 않을 정도”라고 자신감을 드러냈다.이날 방송에서는 후배 가수 박주희와 함께 찜질방을 찾은 모습도 공개된다. 두 사람은 사우나에서 땀을 빼며 근황을 나누고 무대 밖 선후배 케미를 보여준다. 현숙은 자신만의 ‘히트곡 검증법’을 공개해 눈길을 끌기도 했다.그는 “신곡이 나오면 대중목욕탕에 가서 어르신들께 신곡을 불러드린다”고 털어놨다. 이에 MC 오지호가 “대중목욕탕을 자주 가느냐”고 묻자 현숙은 “아침저녁으로 간다. 목욕탕에 가면 어르신들이 많이 계시는데 일주일 내내 신곡을 불러드려도 따라 부르지 못하는 곡은 잘되지 않는다”고 설명했다.이는 오랜 세월 지역 행사와 전통시장, 복지관 무대를 누비며 관객과 직접 호흡해온 현숙이 실제로 신곡 홍보를 위해 발로 뛰는 행보를 보여준다.방송에서는 결혼에 대한 솔직한 속내도 꺼내놓는다. 현숙은 “안 가고 싶어서 안 가는 게 아니라 인연이 닿지 않아서 못 가는 것”이라며 결혼 의사가 있음을 밝혔다. MC 현영이 “언니는 주머니에 넣고 다니고 싶을 만큼 귀엽고 매력이 있지 않느냐”고 말하자 그는 “노력하겠다”며 진지한 각오를 전했다.데뷔 이후 꾸준히 기부와 봉사 활동을 이어온 근황도 언급된다. 그는 평소 복지시설 방문 공연을 자주 한다고 전하며 ‘노래로 나누는 삶’을 실천하고 있다.한편 현숙이 출연한 ‘퍼펙트 라이프’는 11일 오후 8시에 방송된다.온라인뉴스부