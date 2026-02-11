logo
배우 정은우, 돌연 ‘사망 비보’…전날 SNS엔 장국영 사진

입력 2026 02 11 16:11 수정 2026 02 11 16:11
정은우. 연합뉴스
정은우. 연합뉴스


배우 정은우(본명 정동진)가 40세의 나이로 세상을 떠났다.

11일 정은우의 갑작스러운 사망소식이 전해졌다. 구체적인 사인은 유가족의 뜻에 따라 공개되지 않았다. 빈소는 경기도 김포 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐으며, 발인은 13일 오후 12시다. 장지는 벽제 승화원으로 알려졌다.

비보가 전해지기 하루 전, 그는 자신의 인스타그램에 “그리운 부러운 아쉬운”이라는 짧은 글과 함께 홍콩 배우 장국영, 영국 가수 에이미 와인하우스, 그리고 자신의 사진을 올렸다. 두 인물 모두 요절한 스타라는 점에서 해당 게시물은 팬들 사이에서는 마지막 메시지가 아니었냐는 추측이 나오며 안타까움을 더하고 있다.

정은우는 2006년 KBS 청소년 드라마 ‘반올림3’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘히트’, ‘태양의 신부’, ‘잘 키운 딸 하나’, ‘하나뿐인 내편’ 등에서 활약했으며 2021년 출연한 영화 ‘메모리: 조작살인’은 그의 유작으로 남게 됐다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
