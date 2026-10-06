“신변 위협” 유해진, 일정 줄취소… ‘암살자(들)’ 논란에 ‘왕사남’ 시상식도 불참

영화 ‘암살자(들)’에서 형사 철구 역을 맡은 배우 유해진. 하이브미디어코프 제공

보수 성향 단체 신자유연대가 4일 오후 서울 성북구 유해진의 자택 앞에서 ‘영화 암살자(들) 제작자 및 배우 규탄’ 집회를 하고 있다. 2026.10.4 뉴시스

영화 ‘암살자(들)’ 스틸컷.

최근 역사 왜곡 등 논란에 휩싸인 영화 ‘암살자(들)’ 포스터가 5일 서울 시내 한 영화관에 걸려 있다. 2026.10.5 뉴시스

배우 유해진(56)이 영화 ‘암살자(들)’ 관련 부산 일정에 이어 ‘왕과 사는 남자’로 남우주연상 후보에 오른 제35회 부일영화상 시상식에도 불참한다.유해진의 소속사 VAST엔터테인먼트는 6일 “부일영화상에 참석하지 않기로 최종 결정했다”고 밝혔다.유해진은 오는 7일 부산 해운대구 시그니엘 부산 그랜드볼룸에서 열리는 제35회 부일영화상 시상식에 참석할 예정이었다. 관객수 1600만명을 돌파하며 신드롬을 일으킨 ‘왕과 사는 남자’로 남우주연상 후보에 올라 구교환(‘만약에 우리’), 이병헌(‘어쩔수가없다’), 박지훈(‘왕과 사는 남자’), 조인성(‘호프’)과 트로피를 놓고 경쟁한다.그러나 최근 ‘암살자(들)’을 둘러싸고 역사 왜곡 등 논란이 거세지면서 결국 불참으로 결론을 내린 것으로 전해졌다.앞서 ‘암살자(들)’의 허진호 감독과 배우들은 안전을 이유로 이날 개막하는 제31회 부산국제영화제 참석을 전면 취소했다. 당초 개막식에 유해진과 이민호가, 7일 야외무대인사에는 허 감독과 배우들이 참석할 예정이었다. 이민호는 배우로서 자신의 연기 철학 등을 공유하는 ‘액터스 하우스: 이민호’ 행사 참석 역시 취소했다.유해진이 영화 관련 활동을 잇달아 취소한 배경에는 ‘암살자(들)’을 둘러싼 거센 후폭풍이 영화와 감독 등을 넘어 배우 개인에게까지 향하고 있어서다.신자유연대와 벨라도 등 보수 성향 단체 회원 50여명(경찰 비공식 추산)은 지난 4일 서울 성북구에 있는 유해진의 자택 앞에서 집회를 열고 영화 상영 중단과 제작진·배우의 사과 등을 요구했다.논란이 온라인을 넘어 오프라인 시위로까지 이어지자 소속사는 전날 입장문을 내고 “최근 온라인 커뮤니티 및 소셜미디어(SNS) 등을 통해 당사 소속 배우 유해진에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유포·확산되고 있는 것을 확인했다”면서 “당사는 소속 배우와 관련한 허위사실의 생성 및 유포, 악의적인 인신공격과 모욕은 물론, 배우 개인의 사생활을 침해하거나 신변을 위협하고 명예를 훼손하는 일체의 행위를 매우 엄중하게 보고 있다”고 밝혔다.이어 “관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정”이라며 “앞으로도 당사는 소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위에 대해 지속적으로 모니터링하고, 확인되는 사안에 대해서는 필요한 대응을 이어가겠다”고 덧붙였다.한편 ‘암살자(들)’은 육영수 여사 피격 사건의 전말이 알려진 것과 다를 수 있다는 의문에서 출발하는 미스터리 추격극이다. 유해진이 형사 철구, 박해일이 신문사 사회부장 재환, 이민호가 신입 기자 영일 역을 맡았다.당시 사건을 수사한 특별수사본부는 북한과 재일본조선인총연합회(조총련)의 지령을 받은 문세광이 광복절 경축사를 하던 박정희 대통령을 저격하려다 미수에 그쳤고, 대신 옆에 앉아 있던 육 여사가 총탄에 맞아 숨졌다고 결론지었다.문세광은 그해 12월 20일 서울구치소에서 사형에 처해졌다. 그러나 이후 ‘문세광이 아닌 경호원이 육 여사를 쐈다’는 주장이 일각에서 제기됐다. 영화는 범행의 진실을 파고드는 기자와 형사를 중앙정보부가 방해하는 장면을 통해 이러한 의혹을 다뤘다.이정수 기자