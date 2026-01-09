logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘월세 천만원’ 손담비 “내가 내 입을 찢어야 돼”

입력 2026 01 09 11:38 수정 2026 01 09 11:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처
유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처


가수 겸 배우 손담비가 과거 ‘월세 1000만원’ 발언을 두고 격하게 후회했다. 앞서 손담비는 이태원 91평 신혼집을 공개하며 “월세 1000만원, 관리비는 80만원 넘게 나온다”고 밝힌 바 있다.

손담비는 최근 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 MC 탁재훈과 대화를 나눴다.

탁재훈이 “1000만원짜리 월세 살지 않냐”고 묻자 손담비는 “근데 이게 미치겠네. 내가 내 입을 찢어야 돼”라고 답했다.

이어 “기사가 뭐만 하면 월세 1000만원밖에 안 나온다. 환장하겠다”며 “시댁에서도 난리가 났다”고 토로했다.

그러면서 손담비는 “2월에 이사 간다”고 밝혔다. “몇 천짜리로 가는 거냐”고 묻자 “노코멘트 하겠다”며 웃었다.

손담비는 출산 후 체중 감량도 언급했다.

그는 “출산 후 3개월 만에 살을 다 뺐다. 17㎏를 뺐는데 남편이 마른 게 싫다고 한다”고 전했다.

다만 “건강하게 뺐다. 육아까지 하다 보니까 (몸이) 탄력 받아서 저녁에 뭘 안 먹게 된다. 그러니 빠진다”고 덧붙였다.

손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 품에 안았다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
손담비가 월세 1000만원 발언에 대해 보인 반응은?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved