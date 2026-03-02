logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

美 “이란 공격작전 중 미군 3명 사망·5명 중상” 첫 사상자 발표

이보희 기자
입력 2026 03 02 00:30 수정 2026 03 02 09:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
이란 공격 위해 발사되는 미 함대지 미사일. 미 중부사령부 엑스 계정
이란 공격 위해 발사되는 미 함대지 미사일. 미 중부사령부 엑스 계정


미군의 대(對)이란 공격을 총괄 지휘하는 미 중부사령부(CENTCOM)가 1일(현지 시간) 현재까지 미군 3명이 사망하고 5명이 중상을 입었다고 밝혔다.

중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “미 동부 시간 3월 1일 오전 9시 30분 기준, ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전(대이란 공격 작전)에서 미군 3명이 전사하고 5명이 심각하게 다쳤다”고 발표했다.

이어 “다른 여러 명은 경미한 파편에 의한 부상과 뇌진탕을 당했으며 이들은 현재 복귀 절차에 있다”며 “주요 전투 작전은 계속되고 있으며 우리의 대응 노력도 진행 중”이라고 전했다.

이는 전날 미국과 이스라엘이 이란에 대한 전격 군사 작전을 감행한 이후 공식적으로 처음 공개된 미군 사망자 발표다.

사령부는 “상황이 유동적이어서 유족을 존중하는 차원에서 전사한 용사들의 신원을 포함한 추가 정보는 유족에게 통보된 지 24시간 후에 공개될 것”이라고 덧붙였다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
미군의 대이란 공격 작전의 명칭은?
TodayBest

  1. “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

    thumbnail - “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

  2. “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

    thumbnail - “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

  3. BTS 컴백에 경복궁 문 닫는다… 광화문 공연날 “휴궁 예정”

    thumbnail - BTS 컴백에 경복궁 문 닫는다… 광화문 공연날 “휴궁 예정”

  4. 86세男♥64세 트랜스젠더女…3번 이혼에도 사랑에 빠진 사연은?

    thumbnail - 86세男♥64세 트랜스젠더女…3번 이혼에도 사랑에 빠진 사연은?

  5. “요금 2만원입니다” 했더니 머리 걷어차…택시기사 뇌출혈

    thumbnail - “요금 2만원입니다” 했더니 머리 걷어차…택시기사 뇌출혈

  6. 결혼 3달 앞두고 놀라운 변신…‘문원♥’ 신지, 웨딩드레스 화보 공개

    thumbnail - 결혼 3달 앞두고 놀라운 변신…‘문원♥’ 신지, 웨딩드레스 화보 공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved