美 “이란 공격작전 중 미군 3명 사망·5명 중상” 첫 사상자 발표

이란 공격 위해 발사되는 미 함대지 미사일. 미 중부사령부 엑스 계정

미군의 대(對)이란 공격을 총괄 지휘하는 미 중부사령부(CENTCOM)가 1일(현지 시간) 현재까지 미군 3명이 사망하고 5명이 중상을 입었다고 밝혔다.중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “미 동부 시간 3월 1일 오전 9시 30분 기준, ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전(대이란 공격 작전)에서 미군 3명이 전사하고 5명이 심각하게 다쳤다”고 발표했다.이어 “다른 여러 명은 경미한 파편에 의한 부상과 뇌진탕을 당했으며 이들은 현재 복귀 절차에 있다”며 “주요 전투 작전은 계속되고 있으며 우리의 대응 노력도 진행 중”이라고 전했다.이는 전날 미국과 이스라엘이 이란에 대한 전격 군사 작전을 감행한 이후 공식적으로 처음 공개된 미군 사망자 발표다.사령부는 “상황이 유동적이어서 유족을 존중하는 차원에서 전사한 용사들의 신원을 포함한 추가 정보는 유족에게 통보된 지 24시간 후에 공개될 것”이라고 덧붙였다.이보희 기자