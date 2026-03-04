logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

입력 2026 03 04 07:23 수정 2026 03 04 07:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다. 소유진 인스타그램·유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’ 캡처
정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다. 소유진 인스타그램·유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’ 캡처


정신건강의학과 전문의 오은영 박사의 다이어트 근황이 공개됐다.

배우 소유진은 지난 1일 자신의 인스타그램에 “오늘은 하루 종일 ‘오은영 리포트’ 녹화하는 날. 모두 파이팅”이라며 현장 사진을 공유했다.

공개된 사진에는 MBC ‘오은영 리포트’ 촬영 현장 모습이 담겼다. 소유진과 제작진, 오 박사가 밝은 표정으로 포즈를 취했다.

눈길을 사로잡는 건 오 박사의 달라진 분위기였다. 이전보다 한층 또렷해진 얼굴선과 슬림해진 모습이 돋보였다.

이에 소유진은 “살 빠지셔서 반쪽 되신 2.5은영 박사님”이라며 재치 있는 문구를 남기기도 했다.

유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’


오 박사는 지난해 11월 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’를 통해 직접 다이어트 사실을 공개한 바 있다.

그는 “살을 많이 뺐다. 원래는 날씬했었다”며 “과일을 워낙 좋아한다. 병원을 개원한 뒤 일이 많아 새벽까지 환자를 봤고, 집에 돌아와 밥 대신 과일을 많이 먹다 보니 살이 쪘다”고 밝혔다.

오 박사는 같은 달 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연해서도 스트레스 관련 질문에 “주로 ‘박사님 살 좀 빼셔라. 방송에 얼굴이 왜 이렇게 크게 나오냐’는 말에 스트레스를 받는다”고 털어놓았다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
오은영 박사가 살이 찐 주요 원인은?
TodayBest

  1. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    thumbnail - “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  2. “이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

    thumbnail - “이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

  3. 장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

    thumbnail - 장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

  4. 한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

    thumbnail - 한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

  5. 윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

    thumbnail - 윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

  6. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    thumbnail - 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved