이란 “美 항공모함 링컨호에 탄도미사일 4발 발사”

이보희 기자
입력 2026 03 01 23:26 수정 2026 03 02 00:35
미국 해군의 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨호가 아라비아 해협을 항해 중인 모습. AFP 연합뉴스
미국 해군의 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨호가 아라비아 해협을 항해 중인 모습. AFP 연합뉴스


이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 1일(현지시간) 오후 중동 오만만에서 작전 중인 미군 항공모함을 향해 탄도미사일을 발사했다는 보도가 나왔다.

이날 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 혁명수비대는 “자랑스러운 이란군이 미국과 시온주의자(이스라엘) 적들을 공격했고 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함이 탄도미사일 4발에 타격당했다”고 주장했다.

혁명수비대는 “지친 적의 군사력을 겨냥해 강력한 공격을 하고 있다”며 “육지와 바다가 침략 테러리스트들의 무덤이 될 것”이라고 강조했다.

미군의 중동 지역 작전을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM) 등 미국 측에서는 이에 대한 공식 반응이 아직 나오지 않았다.

미군은 전날 이스라엘과 이란을 합동 공격하기 수주 전부터 중동 수역에 에이브러햄 링컨함이 이끄는 제3항모강습단과, 제럴드 R. 포드함이 기함인 제12항모강습단을 전개하며 군사작전에 대비해왔다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
