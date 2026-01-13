기안84 결국 해냈다…시청률 상승세 속 또 ‘자체 기록’ 경신한 ‘이 프로그램’

‘극한84’ 북극 폴라서클 마라톤 편 공식 포스터. MBC

MBC ‘극한84’가 시청률 상승세 속 다시 한번 자체 최고 기록을 갈아치웠다.지난 11일 방송된 ‘극한84’는 마지막 도전지인 북극을 향해 본격적인 여정에 나서는 모습을 담아낸 7회에서 시청률 3.8%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다.지난해 11월 30일 첫 방송된 ‘극한84’는 시청률 2.7%로 출발했다. 2~4회까지 2~3%대 시청률을 오가며 정체기에 빠지는 듯했으나, 5회 3.4%에 이어 6회 3.5%로 자체 최고 시청률을 연달아 경신한 뒤 7회에서도 상승세를 유지하는 데 성공했다.‘극한84’는 방송인 겸 웹툰 작가인 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월 코스에 뛰어들어, 극한의 마라톤 환경에서 포기하지 않고 끝까지 도전해내는 과정을 그린 극한 러닝 예능이다.18일 공개를 앞둔 8회에서는 북극 폴라서클 마라톤에 임하는 과정이 담길 예정이다.북극 마라톤은 아프리카 남아공 BIG5 마라톤, 프랑스 메독 마라톤을 거쳐 도달한 ‘극한84’의 최종 도전이다.축제와 여유가 공존하던 그간의 마라톤과 달리, 북극 마라톤은 아이젠 없이는 걷기조차 힘든 빙판과 끝없이 이어지는 설원, 예측 불가한 기후 속에서 오직 자신과 싸워야 하는 극한의 코스로 알려져 있다.앞서 기안84는 “북극을 뛰는 건 말이 안 되는 일”이라며 북극 레이스와 관련한 걱정을 솔직하게 밝혔다. 또 “북극 빙하를 언제 뛰어보겠나. 지금까지 가본 곳 중 최고”라며 두려움과 함께 설렘이 뒤섞인 감정도 드러냈다.‘극한84’는 방송을 앞두고 북극 마라톤 편 공식 포스터를 공개했다.포스터에는 거친 바람이 몰아치는 북극의 황량한 대지를 배경으로, 기안84가 숨을 고르며 서 있는 모습이 담겼다. 기안84의 헝클어진 머리와 붉게 달아오른 뺨은 혹한의 환경을 온몸으로 버티고 있는 러너의 현실을 고스란히 보여준다.이번 포스터는 상상조차 쉽지 않은 코스 앞에서 기안84의 얼굴을 포착해 북극 마라톤이 지닌 무게감을 고스란히 담아냈다.한계를 시험하는 원정 마라톤 크루의 마지막 여정인 북극 마라톤 도전기는 오는 18일 오후 9시 10분 방송되는 ‘극한84’에서 확인할 수 있다최종범 인턴기자