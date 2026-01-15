‘나솔’ 29기 결혼 커플 탄생…신랑은 영철, 신부는 누구?

사진=ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 캡처

사진=ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ 캡처

예능 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’(이하 나는 솔로) 29기에서 결혼 커플이 탄생했다.지난 14일 방송된 ‘나는 솔로’에서는 최종 선택을 앞둔 29기 멤버들의 감정선이 자세히 그려졌다. 이날 시청자들의 눈길을 끈 것은 단연 ‘유교 보이’ 영철의 반전 매력이었다.그는 정숙과의 슈퍼 데이트에서 “남자들이 ATM 되는 거 싫다고 하는데, 전 제가 신뢰할 수 있는 사람이면 ATM 되는 게 더 낫다고 생각한다”고 자신의 생각을 말했다. 데이트 직후 영철은 “제 말을 잘 들어주시고 이해해주셔서 좋았다. 마음에 변화가 심각하게 있다”고 고백해 정숙을 향한 직진을 예고했다.반면 숙소 곳곳에서는 불협화음이 터져 나왔다. 영숙은 영호와의 데이트 후 “집에 빨리 가고 싶었다”며 차갑게 식은 마음을 드러냈고, 여기저기 ‘장미꽃 플러팅’을 남발하는 영식을 향해선 “너 빌런이야? 정신 차려라! 네 마음만 편하고 다른 사람들을 불편하게 하잖아”라며 일침을 가했다.밤 늦게 진행된 마지막 데이트 선택에서 영수는 옥순을, 영호는 영숙을 택했다. 이 과정에서 영식은 영숙을 선택해 충격을 안겼다. 영숙은 “정신 차리라고 했잖아! 걸크러시 (매력에) 당했어?”라며 황당해했다. 직후 영식은 제작진 인터뷰에서 “제 마음은 현숙님인데 들키면 안 되니까”라며 연막작전이었음을 털어놨다.영철은 고민 끝에 정숙에게 갔다. 광수는 숙소에서 편히 대화를 나눴던 순자를, 상철은 영자를 택했다.시청자들을 놀라게 한 것은 방송 말미 공개된 29기 결혼 커플의 존재였다. 제작진이 공개한 웨딩 화보 속 신랑의 정체는 다름 아닌 영철이었다. 앞서 영철은 출연 초반 “(‘솔로나라’에) 나가서 3개월 만에 결혼할 수 있다”고 호언장담한 바 있다.이에 MC 데프콘은 “역시 당신은 해내는 남자”라며 혀를 내둘렀다. 영철의 곁에 선 베일에 싸인 신부가 누구인지 시청자들의 추측이 난무하고 있다.29기 최종 선택과 결혼 커플의 정체는 오는 21일 밤 10시 30분 ‘나는 SOLO’에서 전격 공개될 예정이다.온라인뉴스부