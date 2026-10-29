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[속보] 경찰, 올림픽공원 핸드볼경기장 주변 인간띠…투표함 반출 시작

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 10 29 06:54 수정 2026 10 29 06:57
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28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이태한 선거관리위원회 특별검사팀 관계자, 사무원, 참관단이 6·3 지방선거 투표용지 공개검증을 준비하고 있다. 2026.10.28 연합뉴스
28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이태한 선거관리위원회 특별검사팀 관계자, 사무원, 참관단이 6·3 지방선거 투표용지 공개검증을 준비하고 있다. 2026.10.28 연합뉴스


29일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 마련된 개표소에서 투표함 반출이 시작됐다.

이태한 선거관리위원회 특별검사팀은 이날 오전 6시18분쯤 공개 검증과 관련 절차를 마친 뒤 이상이 발견되지 않은 투표지를 경기장 밖으로 반출하기 시작했다.

경찰은 경기장 주변에 인력을 배치해 인간띠를 형성했다. 투표함은 경찰의 경계 속에 잇따라 경기장 밖으로 옮겨지고 있다.

반출된 투표지는 선거관리위원회가 지정한 안전한 장소로 옮겨질 것으로 보인다.

앞서 특검팀은 28일 오전 11시 49분쯤부터 이날 오전 0시 36분까지 약 13시간 동안 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 투표지 247만 여장에 대한 임의 검증 절차를 진행했다. 이후 국민의힘 소속 의원들이 투표지 이송을 저지하면서 실제 투표함 반출은 약 5시간 50분 만에 이뤄졌다.

김민지 기자
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