점심시간 선배 역무원 목 수차례 찔렀다…원당역서 무슨 일이

지하철 3호선 원당역. 연합뉴스 자료사진

경기 고양시 지하철 3호선 원당역에서 30대 남성 역무원이 같은 부서에서 근무하는 여성 선배 역무원에게 흉기를 휘둘러 경찰에 붙잡혔다.피해 여성은 목 부위를 여러 차례 찔려 중상을 입었으며, 두 사람 사이에 평소 별다른 다툼은 없었던 것으로 전해졌다.29일 경찰 등에 따르면 전날 낮 12시 20~30분쯤 경기 고양시 덕양구 원당역 역무실에서 30대 남성 역무원 A씨가 동료 여성 역무원 B씨에게 흉기를 휘둘렀다.B씨는 목과 다리 등을 여러 차례 찔려 피를 많이 흘렸으며, 의식을 잃은 상태로 병원에 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.당시 소방 당국에는 피해자가 온몸을 찔렸으며 의식은 있지만 말을 하지 못한다는 내용의 신고가 접수된 것으로 알려졌다.A씨는 현장에 있던 다른 역무원들에게 제압됐으며, 출동한 경찰에 살인미수 혐의로 현행범 체포됐다.두 사람은 모두 한국철도공사(코레일) 소속 30대 정규직 직원으로, 같은 부서에서 근무하는 선후배 사이인 것으로 파악됐다. A씨가 후배 직원이다.원당역 관계자는 두 사람 사이에 평소 다툼이 있었느냐는 질문에 “없었다. 저희도 그래서 놀랐다”고 밝혔다.경찰 조사 결과 두 사람 사이에 스토킹 등과 관련한 112 신고 이력도 없었던 것으로 확인됐다.경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이며, 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.김유민 기자