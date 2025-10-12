logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘백혈병 투병’ 차현승 “피부 벗겨지고 수치 안 올라…그래도 열심히 회복”

입력 2025 10 12 10:35 수정 2025 10 12 10:35
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


백혈병 투병 사실을 밝힌 배우 겸 댄서 차현승이 자신의 근황을 공개했다.

차현승은 11일 자신의 유튜브 채널에 ‘백혈병 환자의 하루’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에는 그가 병원에서 입원 생활을 하는 모습이 담겼다.

차현승은 오전 5시 30분에 일어나 간단한 스트레칭을 한 뒤 채혈하고, 혈압, 체온 등을 측정했다.

약을 먹고 아침 식사를 한 차현승은 피부가 벗겨진 손을 카메라에 펴 보이이며 “이렇게 피부가 계속 벗겨졌다가 나았다가 그런다”고 말했다.

배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


차현승은 매일 음식 섭취량과 배설량, 혈액 검사 등을 기록하는 기록증도 공개했다. 그는 “매일 수치를 적는다. 호중구가 올라야 하는데 계속 안 잡힌다. 일단 1000 이상은 돼야 한다”고 말했다. 그의 호중구 수치는 200대 수준이었다. 호중구는 혈액 내 세균이나 박테리아가 몸을 침범했을 때 세균을 파괴하고 방어하는 역할을 한다.

차현승은 휴대전화에 기록한 일기를 일기장에 옮겨 적는 모습도 공개했다.

이후 그는 점심 식사를 마친 뒤 가벼운 맨몸 운동을 했다. 그는 “너무 누워만 있고 앉아 있으면 컨디션이 오히려 안 좋아진다”고 말했다.

차현승은 잠들기 전 “저의 요즘 하루는 이렇다. 열심히 회복해보겠다”며 “처음 근황을 알리고 이렇게 많은 응원을 받을지 몰랐다. 정말 감사하다. 더욱 단단하게 회복해보겠다”고 덧붙였다.

배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


차현승은 지난달 소셜미디어(SNS)를 통해 백혈병 투병 사실을 밝혔다.

그는 “지난 6월 초 응급실로 실려 가며 제 삶이 한순간에 멈췄다. 그전까지 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 백혈병이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다”고 털어놨다.

이어 “처음엔 저 자신조차 받아들이기 힘들었고 누구에게도 말할 수 없었다. 두려움과 혼란이 매일을 채웠다”며 “이제는 시간이 지나 솔직히 말할 준비가 된 것 같다. 현재 치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다”고 했다.

그러면서 “앞으로의 길은 길지만 저는 반드시 이겨낼 것”이라며 “제 꿈과 열정은 여전히 살아 있고 다시 무대와 카메라 앞에 설 그날을 간절히 기다리며 버티고 있다”고 덧붙였다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈

    thumbnail - ‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈

  2. “포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

    thumbnail - “포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

  3. ‘파이브’ 장해영, 암투병 끝 45세로 사망…뒤늦은 부고

    thumbnail - ‘파이브’ 장해영, 암투병 끝 45세로 사망…뒤늦은 부고

  4. “아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

    thumbnail - “아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

  5. “가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

    thumbnail - “가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

  6. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    thumbnail - 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved