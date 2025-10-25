logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

주니엘, 건강 이상 고백 “갑상선 문제로 10㎏ 넘게 쪄…우울감 컸다”

입력 2025 10 25 19:21 수정 2025 10 25 19:21
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 주니엘. 인스타그램 캡처
가수 주니엘. 인스타그램 캡처


가수 주니엘이 건강 이상으로 한동안 활동을 못 했다고 털어놨다.

24일 공개된 유튜브 채널 ‘원마이크’에는 ‘건강 이상으로 몸무게 10㎏ 폭증…히트곡 가수가 갑자기 사라졌던 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 주니엘은 “여러 가지 일들이 있었지만 크게 활동을 못 했을 때는 코로나19, 그리고 몸이 아팠을 때 두 가지였던 것 같다”고 말했다.

그는 “갑상선이 안 좋아서 활동을 오래 쉬었다. 갑상선 기능 저하가 와서 체력도 많이 깎이고 무기력함이 커졌다”고 당시를 돌아봤다.

이어 “갑상선 기능 저하증의 경우 살이 이유 없이 찐다”며 “평소와 똑같이 지내는데 부기가 빠지지 않고 그대로 살이 된다”고 했다.

가수 주니엘. 유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처
가수 주니엘. 유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처


그러면서 “이유 없이 살이 쪄서 ‘왜 이러지?’ 싶었는데 갑상선이 회복되면서 한 달 만에 8㎏이 빠졌다”고 덧붙였다.

주니엘은 “당시 스트레스도 많이 받고 우울감이 심해서 사람들도 잘 안 만났다. 그때 60㎏까지 쪘다. 원래 몸무게보다 10㎏ 넘게 쪄서 스트레스를 많이 받았다”고 털어놨다.

현재 건강 상태에 대해서는 “수치상으로는 크게 나쁜 건 없지만 언제 어떻게 나빠질지 몰라서 1년에 한 번씩 피검사를 하고 있다”고 전했다.

그는 “아직 체력이 완전히 돌아오지 않아 운동을 열심히 해야 한다”고도 했다.

주니엘은 2012년 데뷔해 ‘일라일라’, ‘연애하나 봐’, ‘삐뚤빼뚤’ 등의 곡을 선보였다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

    thumbnail - “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

  2. “이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

    thumbnail - “이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

  3. 제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

    thumbnail - 제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

  4. 샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

    thumbnail - 샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

  5. 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

    thumbnail - 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

  6. “일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다

    thumbnail - “일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved