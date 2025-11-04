logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다

입력 2025 11 04 11:05 수정 2025 11 04 11:05
기사 소리로 듣기
다시듣기
그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’
그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’


그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다.

치빈은 3일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에 출연해 은둔 생활과 투자 실패로 빚을 포함해 약 1억 8000만원을 잃은 사연을 털어놨다.

치빈은 지난 2018년 같은 팀 멤버에게 폭언과 폭행을 당했다고 주장하며 팀을 탈퇴한 바 있다.

그는 팀 탈퇴 후 1~2년 동안은 집에만 머무르며 은둔 생활을 했다고 고백했다.

그러던 어느 날 전기차 관련 주식이 흥행하자 전 재산 500만원으로 2배 수익을 냈지만, 부모님 부탁으로 대출을 받아 투자하면서 연달아 손실을 겪었다고 했다. 치빈은 결국 총 1억 8000만원을 잃었다고 한다.

치빈은 현재 유튜브 채널을 통해 라이브 스트리밍을 하며 돈을 벌고 있다고 전했다.

그는 “매달 465만원씩 갚으면서도 50만원 정도는 제 삶을 위해 쓸 수 있다”며 현재 벌이가 월 500만원 정도 된다고 설명했다.

그러면서 “몇 안 되는 시청자들 후원 덕분”이라고 덧붙였다.

그런가 하면 치빈은 무대에 대한 미련과 갈망을 털어놨다. 다만 서장훈은 “이제 스물일곱이고 빚밖에 없는 상황이면, 방송 시간을 줄이고 아르바이트를 구해 습관을 바꿔야 한다”라며 다른 직업을 추천했다.

이수근 역시 “언제든지 무대에 서도 최고의 무대를 보여주겠다는 준비가 되어 있어야 그리워할 자격이 있다고 생각한다”며 “자꾸 뭐 하고 싶다고 하지 말고 자기 계발하라”라고 조언했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

    thumbnail - ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

  2. ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

    thumbnail - ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

  3. 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

    thumbnail - 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

  4. “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

    thumbnail - “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

  5. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    thumbnail - 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  6. “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

    thumbnail - “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved