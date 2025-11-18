logo
선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

입력 2025 11 18 08:24 수정 2025 11 18 08:24
선우은숙 며느리 최선정이 남편 이상원과의 유쾌한 일상을 공개했다.

최선정은 17일 인스타그램에 “어머님, 아들을 어머님께 다시 돌려드립니다”라는 글과 함께 영상을 올렸다. 공개된 영상에는 ‘짬뽕 러버’로 알려진 남편 이상원이 짬뽕을 먹는 모습이 담겨 있다.

그는 “보는 사람 질릴 만하지 않아요? 제가 왜 짬뽕을 싫어하는지 알 것 같지 않아요?”라며 남편의 짬뽕 사랑을 유머러스하게 전했고, 연애 때 단 한 번도 헤어진 적 없었다며 변함없는 애정을 드러냈다.

최선정은 2018년 배우 이영하·선우은숙 부부의 아들인 배우 이상원과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 사업을 병행하며 팬들과 활발히 소통해왔고, 긍정적이고 따뜻한 일상으로 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이영하는 KBS2 ‘같이 삽시다’ 출연 당시 “많이 웃자는 게 제 삶의 모토인데, 며느리는 정말 잘 웃는다. 업어주고 싶을 정도로 긍정적이다. 화내는 걸 본 적이 없다”며 며느리 최선정에 대한 애정을 전한 바 있다.

