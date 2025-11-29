logo
“반짝임이 다르다”…함은정, 결혼 앞두고 6천만원짜리 드레스 공개

입력 2025 11 29 11:22 수정 2025 11 29 11:22
배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처
배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처


배우 함은정(37)이 결혼을 앞두고 웨딩드레스 피팅 현장을 공개했다.

28일 함은정의 유튜브 채널에는 ‘웨딩 준비 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에는 함은정이 김병우 감독과의 결혼을 앞두고 웨딩 촬영을 하는 등 결혼을 준비하는 모습이 담겼다.

2부 드레스 피팅 중 가장 화제를 모은 건 마지막 분홍색 스와로브스키 장식 드레스였다.

실장은 “이건 고급 라인이다. 다 스와로브스키라 반짝임이 다르다. 6000만원짜리”라고 설명했다.

배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처
배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처


배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처
배우 함은정. 유튜브 채널 ‘함은정’ 캡처


이에 함은정은 놀란 듯 입을 벌리며 감탄했다.

한편 함은정은 오는 30일 서울의 한 호텔에서 김병우 감독과 결혼식을 올릴 예정이다.

함은정은 1995년 드라마 ‘신세대 보고서 어른들은 몰라요’(1995)의 아역으로 데뷔했다.

2009년 걸그룹 티아라로 가수 활동을 시작해 ‘보핍보핍’, ‘롤리폴리’, ‘러비더비’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 드라마 ‘속아도 꿈결’, ‘사랑의 꽈배기’, ‘수지맞은 우리’ 등에 출연했다.

김 감독은 영화 ‘더 테러 라이브’로 2013년 청룡영화상 신인감독상을 받았으며 영화 ‘PMC: 더 벙커’, ‘전지적 독자 시점’을 연출했다. 12월 넷플릭스에서 SF 재난 영화 ‘대홍수’를 선보인다.

뉴스24
