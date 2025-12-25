“태어날 때부터 심장에 구멍” 양준혁이 전한 1살 딸 건강상태

사진=양준혁 인스타그램 캡처

전 야구선수 양준혁 부부가 1살 딸의 건강 상태를 전하며 안도했다.양준혁은 24일 유튜브 채널 ‘양신 양준혁’을 통해 딸 이재 돌잔치 모습을 공개했다.영상에서 양준혁 딸 이재 양은 돌잡이로 야구공을 잡아 눈길을 끌었다.양준혁은 감격스러운 표정을 지었고, 돌잔치 MC는 “아빠를 닮아 멋진 운동선수가 될 거 같다”며 덕담을 건넸다.이어 양준혁은 “딸 이재한테 크게 바라는 건 없고, 안 아프고 잘 컸으면 좋겠다”고 말했다.아내 박현선 씨도 “이재가 태어날 때 심장에 구멍이 몇 개 뚫려 있었는데, 돌 선물로 심장 구멍이 닫혔다는 소식을 들었다. 병원을 졸업하게 됐다”고 말했다.양준혁은 “딸이 행복했으면 좋겠다. 이재 파이팅”이라고 덧붙였다.양준혁은 2021년 19세 연하 박현선 씨와 결혼했다.지난해 12월 딸을 품에 안았다.뉴시스