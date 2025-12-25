박진영, 순금 20돈 1400만 원 상당 기념패 ‘역대급 선물’

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 가수 박진영에게 순금 20돈 기념패를 선물 받았다고 밝혔다.24일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에서는 글로벌 핫 아이콘 스트레이 키즈의 필릭스가 유퀴저로 함께했다.‘빌보드 200’에 역사상 최초로 8회 연속 1위에 오르며 새 역사를 쓴 스트레이 키즈. 올해 미국 앨범 판매량 1위까지 차지하며 화제를 모았다. 이에 소속사 JYP엔터테인먼트의 수장 박진영이 순금 20돈 기념패를 제작, 스트레이 키즈 멤버 모두에게 각각 선물했다고 전해져 모두를 놀라게 했다.필릭스는 박진영이 식사를 함께하던 중 “얘들아 내가 선물 줄 게 있어”라며 기념패를 선물했다고 전했다. 유재석은 인당 약 1400만 원 상당의 기념패 선물에 놀라면서도 “충분히 20돈 받을만하다, 20돈도 작아! 더 해줄 수도 있다!”라고 외쳐 웃음을 자아냈다.한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 큰 자기 유재석과 아기자기 조세호의 자기들 마음대로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.뉴스1