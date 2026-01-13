한국 떠난 이국주, 일본서 “더는 실패하지 않겠다” 오열

사진=이국주 유튜브 캡처

코미디언 이국주가 일본 도쿄에서 새해 일출을 맞이하며 그간 가슴 속에 묻어두었던 뜨거운 눈물을 쏟아냈다.지난 12일 이국주는 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘일본에서 본 2026년 새해 첫 일출 다들 새해 복 많이 받으세요’라는 영상을 게재했다. 영상 속 이국주는 2026년의 첫 해를 기다리며 비장한 다짐을 전했다.그는 “2025년에 일출을 보러 갔을 때는 설렘이 있었는데, 2026년 시작은 설렘보다는 단단해지는 느낌”이라며 “좀 더 계획을 세우고 내가 뭘 할지 신중하게 생각하고 움직여야 할 나이인 것 같다”고 말했다.또 그는 지난 한 해를 돌아보며 “마음이 많이 뒤숭숭했다. 어떻게 살아야 할지, 어떤 마음으로 살아야 할지 애매했던 해였다. 그래서 많이 힘들었다. 그 시간을 지나면서 ‘이렇게 살아야겠다’는 다짐을 하게 됐다”고 밝혔다.이국주는 “이번에는 마냥 설렘이 아니라 각오”라며 “‘나 이제 이렇게 움직이겠다’는 말을 해에게 하러 온 것 같다”고 마음을 다졌다. 이어 “‘실패를 두려워하지 마라’는 말이 있지 않냐. 그 이야기는 20대 때나 하는 이야기인 것 같고 실패가 두렵다. 그래서 실패하지 않기 위해서 살겠다”며 40대에 접어든 무게감을 털어놨다.끝내 참았던 눈물을 터뜨린 이국주는 “2025년에는 실패를 많이 했다. 한 사람 한 사람 상처받고 멀어진 사람들 생각만 해도. 그거 하나씩만 쳐도 실패가 몇 개냐. 없어진 프로그램이 몇 개냐. 실패가 너무 많다. 더 똑똑하게 헤쳐 나가고 싶다”며 오열해 안타까움을 자아냈다.앞서 이국주는 지난해 활발했던 국내 활동을 잠시 멈추고 일본행을 선언해 팬들을 놀라게 했다. 이후 유튜브를 통해 도쿄에서 소박한 일상을 통해 공유하고 있다.온라인뉴스부