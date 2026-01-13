학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”

사진=tvN Joy ‘김창옥쇼4’ 캡처

배우 강은비가 연예계 데뷔 이전에 겪어야 했던 학교 폭력 피해에 대해 고백했다.지난 13일 tvN Joy 예능 프로그램 ‘김창옥쇼4’는 강은비가 남편 변준필과 함께 출연한 예고편 영상을 공개하며 시청자들을 충격에 빠뜨렸다. 두 사람은 서울예술대학교 동기로 무려 17년이라는 긴 세월 동안 사랑을 키워오다 지난해 4월 결실을 맺었다.이날 방송에서 남편 변준필은 “아내 감정을 모르겠다. 부부는 일심동체라는데 아내는 감정을 숨긴다”며 “기다리면 언젠가 마음을 열까. 아니면 저에 대한 믿음이 부족한 걸까. 아내 진짜 마음이 궁금하다”고 답답한 심경을 토로했다.이에 강은비는 학창 시절 겪은 집단 따돌림과 학교 폭력에 대해 입을 열었다. 그는 “친구들에게 예쁨을 받지 못했다. 항상 혼자였고 왕따를 심하게 당했다”며 ”맞아서 귀 고막이 터질 정도였다. 한쪽이 인공 고막“이라고 털어놔 사람들을 충격에 빠트였다.그는 “그 후에 연기자로 데뷔하고 나간 첫 예능이 애교스러운 모습이 많이 나가다 보니까 내숭을 부리는 비호감 이미지가 강해졌다“며 ”아이돌과 러브라인도 생기고 신인이라 어떻게든 리액션을 했는데 연관 검색어에는 욕설뿐이었다”고 회상했다.이러한 트라우마는 17년을 함께한 남편과의 결혼 생활에까지 영향을 미쳤다. 강은비는 “제가 조금이라도 애교를 부리려고 하면 남편도 나를 비호감으로 보지 않을까. 남편에게 ‘여보, 자기’를 못하겠는 게 약한 모습을 보이면 꼭 떠날 거 같다. 강하게 보이려 말도 세게 하고 남편이 내 속을 모른다고 했을 때 마음이 아프다”며 참았던 눈물을 쏟아냈다.아픈 시간을 견뎌내고 이제는 엄마가 될 준비를 하는 강은비의 용기 있는 고백에 시청자들의 격려와 응원이 이어지고 있다.온라인뉴스부