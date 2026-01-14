logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘100억 연봉’ 정승제 “월급 250만원 보습학원 강사 시절 최고 행복”

입력 2026 01 14 14:44 수정 2026 01 14 14:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 캡처
사진=‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 캡처


수백억 대 연봉을 받는 것으로 알려진 ‘대한민국 수학 일타’ 정승제가 초보 강사 시절을 회상했다.

오는 14일 방송되는 티캐스트 E채널 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 8회에서는 정승제, 정형돈, 한선화가 하숙생들과 함께 김장을 마친 뒤 막걸리 한 잔에 인생의 희로애락을 나누는 모습이 그려진다.

이날 정승제는 돈보다 ‘꿈’이 우선이었던 자신의 지하방 시절을 회상했다.

김장 뒤풀이 중 정승제는 군 시절 대민 지원을 나갔던 추억을 떠올리며 “그때 너무 행복해서 눈물이 났다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 블랙핑크 멤버 중 누가 ‘최애’인지 묻는 질문에 아이처럼 들뜬 모습을 보이기도 했다.

하지만 분위기는 정승제의 본격적인 ‘인생 때려잡기’ 수업으로 전환되며 숙연해졌다. 진로를 고민하는 청춘들에게 정승제는 “하고 싶은 일을 한다는 것 자체가 행복한 거다, 난 주위서 다 뜯어말려도 보습학원에서 월 250만 원 받으며 가르치는 게 최고의 행복이었다”고 강조했다.

이어 그는 ‘돈 되는 직업’만 쫓기보다는 자신이 하고싶은 일을 하라고 조언했다. 정승제는 “(직업에 대해) 제일 한심한 얘기가, ‘요즘 이쪽이 유망하대요’라는 말”이라며 “어떻게 자기 직업을 그 따위 이유로 선택할 수 있냐”고 비판했다.

그는 “난 보증금 500만 원에 월세 25만 원부터 시작했다, 지하 방에서”라며 “그런데도 하루하루가 소중했고 행복했다”고 털어놨다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정승제가 초보 강사 시절 보습학원에서 받던 월급은?
TodayBest

  1. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    thumbnail - 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  2. 이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

    thumbnail - 이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

  3. 전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

    thumbnail - 전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

  4. 대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

    thumbnail - 대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

  5. 최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

    thumbnail - 최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

  6. 천만 영화 여배우 “투자 사기 연루”…법원 출석 통보 ‘충격’

    thumbnail - 천만 영화 여배우 “투자 사기 연루”…법원 출석 통보 ‘충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved