가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

입력 2026 01 16 10:49 수정 2026 01 16 10:49
유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 이기찬, 테이.
유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 이기찬, 테이.


가수 테이가 태국 여행 중 화상을 입었던 경험을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에 가수 나윤권과 테이, 이기찬이 출연했다.

나윤권은 “첫 해외여행이 태국이었는데, 테이 형과 갔다”면서 “그때 둘이 밀월여행을 다녀왔다며 진지하게 기사도 났다”고 떠올렸다.

특히 “심지어 테이 형은 휠체어를 타고 입국했다. 드디어 수술하고 들어온 건가”라면서 “그 휠체어를 내가 끌고 들어왔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

나윤권은 “저는 첫 해외여행이라 설렜고, 태국은 12시부터 2시 사이에는 너무 더워서 현지인들도 잘 안 돌아다닌다고 하더라. 저희가 바닷바람을 요트 위에서 맞고 있다 보니까 더운 줄 모르고 ‘태닝을 하자’ 그래서 옷을 다 벗었다. 그러고 형이 잠이 들었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 나윤권, 이기찬, 테이.
유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 나윤권, 이기찬, 테이.


그러면서 “돌아오는 길에 차에서 쓰러지고 전신 3도 화상을 입었다. 차에서 기절했다”고 덧붙였다.

테이는 “바닷바람이 너무 시원해서 뜨거운 줄 몰랐다”고 밝혔다.

