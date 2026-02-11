‘케아빠’ KCM, 막내아들 복담이 공개…서연이 ‘누나 모드’ 발동

사진=KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 슈돌)에서 가수 KCM이 막내아들 복담이를 처음으로 공개한다.11일 방송되는 ‘슈돌’ 608회는 ‘아낌없이 주는 감동’ 편으로 꾸며진다. MC 김종민과 랄랄이 함께하는 가운데 첫 출연부터 화제를 모았던 ‘케아빠’ KCM과 둘째 딸 서연이의 제주 여행기가 이어진다. 이날 방송에서는 KCM의 막내아들 복담이(태명)가 처음으로 시청자 앞에 모습을 드러낸다.서연은 “남동생이 태어났으면 좋겠다”라며 엄마 뱃속에 있는 동생 복담이에 대한 애정과 호기심을 솔직하게 표현한다. 이에 KCM이 “아빠가 복담이를 데리고 왔어”라며 아기 인형을 안고 등장하자 서연은 “나 누나 됐어!”라고 외치며 조심스럽게 인형을 품에 안는다. 동생을 대하는 서연의 태도에는 이미 ‘누나 모드’가 자연스럽게 스며 있다.서연은 복담이가 누울 자리를 살피던 중 “아빠 아빠 여기 도깨비가 있는 거 같아”라고 속삭이며 돌연 도깨비 퇴치에 나선다. 출정 전에는 “누나가 지켜줄게”라며 인형 복담이의 이마에 뽀뽀를 하며 사랑을 표현한다. 이어 야무진 주먹으로 도깨비를 응징하는 듬직한 누나의 매력을 유감없이 발산한다.이를 지켜보던 KCM은 “벌써 이렇게 커서 동생 예쁘다고 감정 표현하는 게 너무 기특하고 뿌듯하다”며 흐뭇한 미소를 감추지 못한다.무엇보다 이날 방송에서는 지난해 12월 태어난 KCM의 막내아들 복담이의 실제 모습이 처음 공개된다. 복담이는 오뚝한 코와 또렷한 이목구비로 누나 서연이와 닮은 외모가 시선을 사로잡는다. 동생 곁에 꼭 붙어 애정을 쏟는 서연의 모습은 훈훈함을 더한다는 전언이다.KCM의 막내아들 복담이와 누나가 된 서연이의 변화된 일상은 11일 오후 8시 30분 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스부