차태현, 조인성과 공동 대표 근황…“계산 잘못해 성과급 과다 지급”

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

배우 차태현이 절친 조인성과 함께 설립한 매니지먼트사의 운영 현황을 공개했다.차태현은 지난 10일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 게스트로 출연해 조인성과 공동 대표로 회사를 운영하게 된 배경과 현재 상황을 전했다.그는 “우리끼리 매니저 한 명씩 데리고 작게 하자는 마음으로 시작했다. 우리랑 배우 임주환, 진기주가 있다”고 설명했다.차태현은 회사 설립 이후 예상보다 많은 제안을 받고 있다고 털어놨다. 그는 “소속사를 차리고 나니 같이 하자고 하는 분들이 많은데 ‘우리는 그렇게 해 드릴 수 없다’며 거절하고 있다”고 밝혔다. 이어 무리한 외형 확대보다는 관리가 되는 차원에서 회사를 유지하겠다는 의지를 드러냈다.이를 듣던 김구라는 “홍경민이나 장혁 정도는 같이 해야 하는 거 아니냐”며 차태현의 절친 배우들을 언급했다. 그러나 차태현은 웃으며 “수익이 나지 않으면 하지 않는다”고 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다.특히 이날 방송에서는 회사 운영 과정에서 겪은 현실적인 고민도 공개됐다. 차태현은 직원들에게 성과금을 지급했던 경험을 언급하며 대표로서의 부담감을 솔직히 털어놨다.그는 “얼마 전 배우 이제훈 씨가 ‘월급을 주려는 날이 되면 하얘진다’고 했는데 그 말이 이해된다. 우리가 투자받는 게 아니라 우리도 줘야 한다”고 밝혔다. 외부 투자에 의존하지 않고 자립 구조로 회사를 운영하는 만큼 수익과 지출에 대한 책임 역시 오롯이 대표의 몫이다.이어 “우리가 1년을 했는데 다행히 적자가 안 나서 성과금을 지급하기도 했다. 근데 제가 계산을 잘했어야 하는데 대충하다 보니까 많이 지급했다”고 웃으며 털어놨다. 그러면서 “매니저들 역시 회의를 하는데 ‘우리가 이 정도까지 받을 정도는 아닌데’라고 했다더라”고 전했다.이 같은 에피소드는 차태현과 조인성이 단순히 이름만 내세운 대표가 아니라 실제로 회사 운영에 깊이 관여하고 있음을 보여준다.한편 차태현과 조인성은 지난해 4월 매니지먼트 회사인 베이스캠프컴퍼니를 설립했다.온라인뉴스부