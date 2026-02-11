“새벽에 과자 6봉 폭식” 이경실, ‘이 증상’ 때문이었다

사진=유튜브 ‘롤링썬더’ 캡처

코미디언 이경실이 갱년기 증상으로 인한 폭식 경험을 털어놨다.지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 영상에는 ‘닥터프렌즈’의 내분비내과 전문의 우창윤이 게스트로 출연해 건강과 식습관에 대한 이야기를 나눴다. 이날 방송에서는 이경실의 최근 생활 패턴과 식습관이 공개됐다.이날 방송인 이선민은 이경실의 과자 섭취량을 언급하며 폭식 습관을 지적했다. 제작진은 이경실이 작가와 나눈 메신저 대화 내용을 공개했다. 대화에는 “어제 구운 감자맛 과자를 여섯 봉지 먹었다”는 내용과 함께 실제 인증 사진까지 담겨 있어 출연진을 놀라게 했다.이에 대해 이경실은 당시 상황을 떠올리며 “갱년기가 오면서 잠이 자주 깨고 새벽에 잠이 안 와 영화를 본다”며 “영화를 보면서 먹은 과자 봉지를 보고 나서야 깜짝 놀랐다”고 털어놨다. 잠들지 못하는 밤 야식이 반복되면서 과도한 섭취로 이어졌다는 설명이다. 그는 새벽 시간대에 식욕이 강하게 올라온다고 덧붙이며 중년 이후 달라진 신체 변화를 실감하고 있다고 밝혔다.건강 상담도 이어졌다. 이선민이 우창윤 전문의에게 “새벽에 구운 감자 6봉지 먹는 것보다 가오리찜을 먹는 게 낫지 않냐”고 묻자 “가오리찜이 낫긴 하다”고 답하며 상대적으로 단백질 위주의 식사가 도움이 될 수 있다고 조언했다.이어 그는 “갱년기가 되면 단 음식에 대한 유혹이 커지고, 그럴수록 잠도 더 못 잔다”며 “우리 뇌는 달고 기름진 음식을 선호한다”고 설명했다.이경실은 폭식 이후 벌어진 일상적인 에피소드도 공개했다. 그는 “보통 남편이 과자를 한 박스씩 사다 놓는데 저렇게 먹고 난 다음 날, 주문하지 말라고 호통을 쳤다”고 말해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부