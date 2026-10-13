logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

유이, 역시 근수저…‘탄탄 근육’ 돋보인 운동 일상 [SNS★샷]

강경민 기자
입력 2026 10 13 10:23 수정 2026 10 13 10:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 유이가 근육질 몸매를 드러내며 운동 일상을 전했다.

지난 12일 유이는 자신의 인스타그램에 운동 일상이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 유이는 헬스장에서 스포티한 반바지에 브라톱 차림으로 운동에 몰두하고 있는 모습이다. 러닝, 로잉, 덤벨 등 고강도 운동을 수행하며 탄탄한 팔 근육과 선명한 복근을 과시해 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


사진=유이 인스타그램 캡처
사진=유이 인스타그램 캡처


유이는 체육고등학교 출신으로, 데뷔 전 수영 선수로 활약한 이력을 지닌 가요계 대표 운동인으로 꼽힌다. 그의 부친은 프로야구 한화 이글스 김성갑 코치로, 야구 선수 출신인 아버지의 남다른 피지컬과 운동 신경을 물려받은 이른바 ‘근수저’로 알려져 있다. 그는 뛰어난 운동 능력으로 tvN 예능 프로그램 ‘무쇠소녀단’에서 압도적인 운동 실력과 강인한 체력을 선보이며 화제를 모은 바 있다.

한편, 유이는 최근 티빙 오리지널 시리즈 ‘로또 1등도 출근합니다’에서 유지현 역으로 특별 출연해 존재감을 드러냈다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
유이가 데뷔 전 활약했던 종목은?
TodayBest

  1. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    thumbnail - “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  2. ‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비

    thumbnail - ‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비

  3. 추성훈 “사랑하던 분, 생 마감” 충격…SNS 활동 중단

    thumbnail - 추성훈 “사랑하던 분, 생 마감” 충격…SNS 활동 중단

  4. 정보석 ‘머슬마니아’ 출신 아들 공개…“너무 멋있다” 감탄

    thumbnail - 정보석 ‘머슬마니아’ 출신 아들 공개…“너무 멋있다” 감탄

  5. “최수종, 하희라 때리고 미안해서 이벤트” 헛소문 직접 해명한다

    thumbnail - “최수종, 하희라 때리고 미안해서 이벤트” 헛소문 직접 해명한다

  6. 결혼식장서 “李, 재판받아라” 외친 신랑·신부…하객들은 “윤 어게인” 떼창

    thumbnail - 결혼식장서 “李, 재판받아라” 외친 신랑·신부…하객들은 “윤 어게인” 떼창
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved