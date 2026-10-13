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액션배우 김현이, 교통사고 사망… 뒤늦게 알려진 비보·방송가 ‘추모 물결’

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026 10 13 09:34 수정 2026 10 13 09:58
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SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 방송화면 캡처
SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 방송화면 캡처


액션 배우 김현이가 지난여름 교통사고로 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’(이하 ‘닥터X’) 1회 엔딩에는 “우리와 함께 달렸던 소중한 동료 고(故) 김현이 님을 추모합니다”라는 문구가 ‘닥터X 제작진 일동’이라는 설명과 함께 담겼다.

이튿날인 지난 10일 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 1회 엔딩에서도 “액션 배우 고 김현이 님을 잊지 않고 기억하겠습니다”라는 추모 자막이 나왔다.

tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’ 방송화면 캡처
tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’ 방송화면 캡처


서로 다른 두 작품이 이틀 연속 같은 인물을 애도하자 추모 대상이 누구인지 궁금해하는 시청자들의 관심이 쏠렸다.

김현이는 지난 8월 촬영을 가는 길에 교통사고를 당한 것으로 알려졌다.

연예매체 OSEN에 따르면 고인은 국가대표 태권도 시범단으로 세계를 누비며 태권도를 알리는 활동을 하다 태권도장 사범으로 아이들을 가르치던 중 스턴트의 세계를 알고 액션 배우의 길을 걸은 것으로 알려졌다.

고인은 영화 ‘빅토리’(2024), ‘탈출: 프로젝트 사일런스’(2024), ‘검은 수녀들’(2025), ‘동화지만 청불입니다’(2025) 등 여러 작품에 참여했다. 최근에는 지난 9월 종영한 ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’ 마지막회에서 공민정의 대역으로 활약했던 것으로 전해졌다.

이정수 기자
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