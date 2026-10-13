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‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

입력 2026 10 13 17:57 수정 2026 10 13 17:57
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엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처
엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처


엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다.

엄지민 앵커는 12일 소셜미디어(SNS)에 “오는 18일에 결혼합니다”라고 결혼 소식을 알리며 웨딩 화보를 공개했다.

이어 “제가 뭘 하든 지지해 주는 사람을 만났다”라며 “이제 제 평생의 응원군이 생긴 것 같다”라고 결혼 소감을 전했다.

엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처
엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처


예비 신랑 정우철도 같은 날 SNS를 통해 엄 앵커와의 결혼 소식을 전하며 “이 직업을 선택하면서 현실적인 문제들로 결혼은 마음 접고 살아왔었는데, 늘 곁에서 응원해 주신 좋은 분들 덕분에 일도 잘 풀렸고, 그 과정에서 너무나 사랑하는 사람을 만나 인생의 새로운 출발선에 서게 됐다”라고 소감을 밝혔다.

이어 “이렇게 아름답고 생각이 깊은 반쪽을 만난 걸 보니 저는 참 복이 많은 사람인 것 같다”라며 “앞으로 펼쳐질 삶의 2막에서는 예술을, 그리고 한 사람을 더욱 깊이 이해하는 성숙한 사람으로 깊어지겠다”고 전했다.

마지막으로 “사랑하는 엄 앵커, 우리 행복하게 잘 살자”고 덧붙이며 애정을 표현했다.

1990년생인 엄지민은 2014년 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신이다. 경제방송과 보도전문채널 등을 거쳐 2021년 YTN에 입사했다.

한 살 연상인 정우철은 미술을 대중에게 쉽고 재미있게 전달하는 도슨트로 이름을 알렸다. JTBC ‘톡파원 25시’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에 출연했으며 다양한 미술 관련 저서를 펴냈다.

온라인뉴스부
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