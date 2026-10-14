logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

30kg 뺐더니 ‘긁지 않은 복권’ 맞네…모델 데뷔 후 배우까지

강경민 기자
입력 2026 10 14 09:35 수정 2026 10 14 09:35
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=KBS ‘해피투게더’ 캡처, HB엔터테인먼트 제공
사진=KBS ‘해피투게더’ 캡처, HB엔터테인먼트 제공


배우 김재영이 모델 데뷔를 위해 무려 30kg을 감량했던 반전 과거를 고백해 눈길을 끌었다.

지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘내가 떨릴 수 있게’의 주연 배우 김재영과 남지현이 ‘틈친구’로 출연했다.

이날 방송에서 김재영은 모델로 연예계에 첫발을 내딛게 된 과정을 공개해 이목을 집중시켰다. 그는 “나는 모델 일을 늦게 시작했다. 어릴 때 뚱뚱했기 때문”이라고 말해 출연진을 깜짝 놀라게 했다.

모델 활동을 하면서 몸매를 관리한 것인지 묻자 김재영은 데뷔를 앞두고 30kg을 감량했다고 설명했다. 모델이 되기로 결심한 뒤 체중을 줄이고 업계에 발을 들일 수 있었다. 배우로 전향한 계기에 대해서는 “모델 일을 하다가 운이 좋게 배우 쪽으로 넘어온 것”이라고 밝혔다.

사진=SBS ‘틈만나면,’ 캡처
사진=SBS ‘틈만나면,’ 캡처


사진=SBS ‘틈만나면,’ 캡처
사진=SBS ‘틈만나면,’ 캡처


김재영은 2011년 모델로 데뷔해 2013년 영화 ‘노브레싱’에 캐스팅되며 배우 활동을 시작했다.

이를 들은 MC 유재석은 “어느 분야에 있든 외모가 눈에 띄는 분들은 누군가에게 발탁이 되기 마련”이라며 김재영의 훈훈한 비주얼을 칭찬했다.

이어 유재석은 김재영의 스타일리시한 장발 헤어스타일에 관심을 보였다. 유재석은 “역시 미남들은 장발”이라며 “장발은 미남들밖에 안 어울린다”고 감탄했다. 그러면서 정작 자신은 장발을 해본 적이 없다며 “장발 따라 하다가 못 하고 끝난다. 장발은 비주얼이 어느 정도 돼야 훨씬 살아난다”고 덧붙이며 김재영의 스타일을 부러워했다.

한편, 김재영과 남지현이 출연하는 티빙 오리지널 시리즈 ‘내가 떨릴 수 있게’는 오는 15일 공개된다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김재영이 모델 데뷔를 위해 감량한 체중은?
TodayBest

  1. 액션배우 김현이, 교통사고 사망… 뒤늦게 알려진 비보·방송가 ‘추모 물결’

    thumbnail - 액션배우 김현이, 교통사고 사망… 뒤늦게 알려진 비보·방송가 ‘추모 물결’

  2. 배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다

    thumbnail - 배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다

  3. ‘서준맘’ 박세미 결혼한다…배우 뺨치는 예비 신랑 ‘깜짝’

    thumbnail - ‘서준맘’ 박세미 결혼한다…배우 뺨치는 예비 신랑 ‘깜짝’

  4. 마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결

    thumbnail - 마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결

  5. ‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

    thumbnail - ‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

  6. “길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다

    thumbnail - “길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved