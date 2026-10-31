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김민, 집 공개 후 사생활 침해 토로…“모르는 사람들 마당까지 들어와”

입력 2026 10 31 08:50 수정 2026 10 31 08:50
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배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다.

30일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에는 김민이 출연했다.

방송에서 김민은 오토바이의 오일 교체를 위해 지인이 운영하는 정비소를 찾았다. 지인은 김민이 현재 거주 중인 동두천 집의 집주인이었다.

배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


지인은 김민을 보자 “집에 아직 사람 많이 오냐‘고 물었고, 김민은 ”계속 온다“고 답했다.

전현무는 “모르는 사람들이 찾아오는거냐”고 묻자 김민은 고개를 끄덕였다.

김민은 지난 28일 방송된 ‘라디오스타’에서 집 공개 이후 사생활 침해 피해를 보고 있다고 전했다.

배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘라디오스타’ 캡처
배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘라디오스타’ 캡처


그는 “보안에 신경 썼는데도 다 알아내 찾아오신다”라며 “심지어 차를 끌고 마당 안까지 들어와 집을 구경하고 가기도 한다”고 호소했다.

김민은 ‘나 혼자 산다’를 통해 지어진 지 90년 된 구옥에서 발전기를 돌리는 일상을 보여주며 화제를 모았다.

배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
배우 김민이 자택을 공개한 이후 겪고 있는 고충을 전했다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


온라인뉴스부
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